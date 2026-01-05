Минималната заплата, а не еврото, вдигнала цените в кръчмите

Увеличението на цените в заведенията се дължи главно на вдигането на минималната заплата и общите разходи за труд. Този коментар направи пред Нова телевизия Атанас Димитров от асоциацията на хотелиери и ресторантьори.

"Необосновано поскъпване не очакваме. Поскъпването в ресторантите се обуславя от няколко фактора - цените на доставчиците, значителен ръст на работната заплата. Чувствително цените в ресторантите бяха увеличени заради цената на труда", коментира той на въпрос дали в първите дни от въвеждането на еврото в България има необосновано увеличение на цените в сектора. От началото на тази година минималната работна заплата бе увеличена на 620,20 евро на месец.

Досега не се е стигало до недостиг на евро в нито един магазин. Има единични случаи на хора, които искат да им върнат рестото в левове, но ние изпълняваме закона. Конкуренцията на пазара в България работи и тя няма да позволи репутационни щети. Ако няма тежка петролна криза, вдигане на цените на електроенергията, няма да се променят цените, коментира от името на търговските вериги пък Милена Драгийска от "Лидл".

За сравнение на цените в България и останалите държави в ЕС трябва да се взема цялата потребителска кошница, а не само отделни продукти, обясни тя.

"Докато не можем да покриваме нуждите си със собствено производство както е при маслото или говеждото месо, част от продуктите ще са по-скъпи у нас, отколкото в страните, които ги произвеждат. За отделните продукти винаги има пазарни причини за една или друга цена", разясни тя. Само разходите по внос на една стока вдигат цените в България с 1%, още 20% е ДДС върху нея.

Печалбата на търговските вериги навсякъде по света се движи около 4-5%, категорична бе Драгийска.

Всички страхове от последните няколко месеца не се оправдаха. Виждаме любопитство и вълнение в хората, но няма страх. Като общество заслужаваме адмирации как се справяме с тази промяна, коментира пък зам.-шефът на БСК Станислав Попдончев.