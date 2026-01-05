Николай Василев: След влизането на еврото очаквам двуцифрен ръст на заплатите с малка инфлация

Двуцифрен ръст на заплатите с малка инфлация. Това е моята прогноза.

Това каза в ефира на bTV бившият вицепремиер и министър на икономиката Николай Василев.

"България вече е част от Шенген и еврозоната, а това значи, че сме член на клуба на първокласните европейски държави. Чакахме това 20 години. Това ще направи страната ни по-богата и по-уважавана.

И другите държави, които са приели еврото, като Хърватия и Словения, например, са имали проблеми на 5 януари. Но месец по-късно всичко е забравено. И сега са по-богати. Имат развит туризъм. Че и футболът им върви.

Ние можехме да влезем в еврозоната отдавна. България е много подготвена за влизането. Ние над 20 години бяхме с валутен борд. Българите са свикнали с еврото - пътуват, знаят", каза Василев.

Той определи като легенда, че в Хърватия има огромна инфлация.

"Тя е около 3-4% за последните години. По-ниска от преди. В България има над 100 000 търговски обекта. Винаги можем да направим една групичка, чиято цена се е вдигнала. Други са паднали, но никой не говори за това. През последните години най-високата инфлация е извън държави от еврозоната. В България инфлацията е малко над 3%. Но да плашим хората, при положение, че сме имали хиперинфлация със стотин процента инфлация, не е сериозно. От 28 години, откакто имаме валутен борд, нямаме нито една година, в която заплатите да не растяха", обясни още той.

Една от причините у нас да има скептицизма за еврозоната е липсата от комуникационна кампания в последните 20 години.

"Държавата няма какво да се меси в ценообразуването. Бюджетната политиката в последните 5 години е провал. Но това няма нищо общо с еврозоната. България избра безумно харчене - нещо като безразсъдно каране по магистралата. Държавата трябва да се върне към своята нормалност - да харчим под 40% от БВП. Да не трупаме дългове. Против съм от вдигането на данъците. България не е била по-богата в момента от времето на хан Аспарух", каза Василев.

Той коментира и политическата обстановка у нас.

"Не виждам този кабинет да си е заминал напълно. Все пак ще е още по-трудно да се направи правителство след избори към този момент. Дълги години ни чакат сложни конфигурации, но това е то демокрацията. Възможен е кабинет с първи, втори или трети мандат. Това е моята хипотеза. Може и да се направи кабинет и през Делян Пеевски", каза бившият вицепремиер.

По думите му България да се управлява от удължителен бюджет не е добра идея.