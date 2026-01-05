Вятърната енергия осигури 20% от тока в Европа за изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е 19,7 на сто, сочат данни от днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers.

Вятърни турбини, разположени на сушата, са произвели 17,5 процента от общото количество електроенергия (1544 гигаватчаса), а на морските вятърни паркове се падат 2,3 процента (199 гигаватчаса) от нея, пише БТА.

Страните в Европа с най-голям дял на вятърната енергия в общия електроенергиен микс през последното денонощие са Литва (61,3 процента), Испания (53,6 на сто) и Германия (43,3 процента). В България делът 4 процента.

Най-значителни количества електроенергия от вятър са произведени в Германия (535,3 гигаватчаса), Испания (327,7 гигаватчаса) и Полша (139,2 гигаватчаса), сочи още справката. В България са произведени 4,1 гигаватчаса.