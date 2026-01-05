Курсът на еврото поевтинява

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Курсът на еврото спрямо долара отслабва в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, съобщиха германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1689 за долар, или с 0,3 на сто надолу спрямо нивата на затваряне от петък, пише БТА.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс от 1,1721 за едно евро.

Освен спрямо еврото, курсът на долара се повиши и спрямо йената, швейцарския франк и канадския долар, допълва Ройтерс. Инвеститорите на валутните пазари до голяма степен пренебрегнаха американската военна операция във Венецуела в събота, при която венецуелският президент Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк. Вместо това те се фокусират върху редица макроикономически данни за САЩ, които ще бъдат публикувани тази седмица.