Биткойнът се повиши с 5% след свалянето на Мадуро

Биткойнът се повиши след свалянето на режима на президента на Венецуела Николас Мадуро, съобщи Forbes.

Биткойнът е нараснал с почти 5% през последните три дни и премина границата от 90 000 долара за биткойн.

Aнализаторите се подготвят и за потенциален шок на петролния пазар на стойност 17,3 трилиона долара, който може да разтърси цената на биткойна и на целия криптопазар.

„Според Тръмп на фондовите пазари ще им отнеме 48 часа, за да усвоят новината", написа анализаторът и автор на бюлетина WealthMastery за биткойн и криптовалути Ларк Дейвис в имейл до изданието.

„Това прави биткойна водещ индикатор за пазарните нагласи", пише още Дейвис, и предупреждава „ ако всичко това наистина е свързано с петрола, това може да е само началото. Цените на петрола биха могли да спаднат значително."

На пресконференция след операцията президентът на САЩ, Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще поемат контрол над огромните петролни резерви на Венецуела и ще привлекат американски компании да инвестират милиарди долари в петролния сектор на страната.

„Ще накараме нашите много големи американски петролни компании, най-големите в света, да инвестират милиарди долари", каза Тръмп на пресконференция в Мар а Лаго.

Смята се, че Венецуела разполага с около 300 милиарда барела суров петрол или приблизително една пета от световните доказани резерви, според Американската администрация за енергийна информация.

По-ниската цена на петрола вероятно ще означава спад на инфлацията в САЩ и по света през следващата година, като анализаторите посочват ниската инфлация като потенциален попътен вятър за биткойна.

„Едно от притесненията ми за 2026 г. беше високата цена на петрола като пречка за биткойна, подобно на 2022 г.", написа в X анализаторът от CoinDesk и Bullish Джеймс Ван Стратен и добавя, че ако петролът остане евтин, това ще ограничи инфлацията и доходността по дългосрочните облигации.