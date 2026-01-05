Природният газ поевтинява

Цените на февруарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,570 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 28,300 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 29,004 евро за мегаватчас, пише БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 5 януари, е 31,53 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 31,93 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 31,53 евро за мегаватчас.