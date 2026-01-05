ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха двама братя за побой в Перник, а баща им...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/biznes/article/22026892 www.24chasa.bg

Природният газ поевтинява

1440
Пренос на природен газ. Снимка: Снимка: Йордан Симеонов

Цените на февруарските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия в момента са 27,570 евро за мегаватчас. Това показват данните от международната борса ICE към 10:50 часа българско време. Днешната търговия започна от равнище 28,300 евро за мегаватчас, докато вчера борсата затвори при стойности от 29,004 евро за мегаватчас, пише БТА.

В България цената на природния газ на платформата на "Газов хъб Балкан" в сегмента "ден напред" с ден за доставка за днес, 5 януари, е 31,53 евро за мегаватчас. В сегмента "в рамките на деня" борсата вчера е затворила при 31,93 евро за мегаватчас. Референтната цена в този сегмент за днес е 31,53 евро за мегаватчас.

Пренос на природен газ.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Пазар

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

България се прощава с Димитър Пенев, Христо Стоичков му остави фланелка, Бербатов го изпрати с целувка, опашката става все по-голяма (Обновява се)