Представят технология, която може да елиминира напълно шума от гумите

ZF се стреми да елиминира напълно шума в салона на автомобила, единствено чрез софтуер. Технологията ще бъде редставена на предстоящото изложение CES 2026 в Лас Вегас.

Съвременните автомобили са оборудвани с аеродинамични системи, които намаляват или напълно елиминират турбуленцията около колелата. Те се наричат ​​въздушни завеси, които насочват въздушния поток към страните на колата, предотвратявайки този ефект. Това обаче е по-често срещано при спортните автомобили и тези от висок клас, така че по-голямата част от возилата произвеждат повече шум от пътя, отколкото би трябвало.

Експертите на ZF вече знаят защо гумите вибрират и това не се дължи само на несъвършенства в пътната настилка, но и на генерирането на въздушен стълб вътре в структурата на гумата. Това явление се нарича "шум в кухината" и Pirelli намалява тези вибрации, като инсталира абсорбираща полиуретанова пяна вътре в гумите, под протектора. Това намалява честотата на шума с два до три децибела, но не го елиминира напълно, както ZF твърди, че е постигнала с новата си технология.

Компанията е разработила нов сензор, който е инсталиран в шасито и, благодарение на интегриран акселерометър, измерва точно вибрациите, предавани от гумите към вътрешността на автомобила през лостовете на окачването и амортисьорите. Електронен управляващ блок анализира тази информация, използвайки алгоритъм, обучен да разпознава характерни шумови модели в кухината, и генерира фазово обърнат сигнал.

Този сигнал се изпраща към клапаните на полуактивните амортисьори на ZF, които генерират движения, незабележими за човек, но които избирателно намаляват нежелания шум, като същевременно поддържат комфорт.

ZF подчертава, че тяхната система за активно намаляване на шума постига намаление с повече от три децибела, разлика, ясно доловима за пътниците, и че ще продължат да работят за постигане за намаление до 10 децибела.