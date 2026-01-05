Alpina се превръща в майбаха на BMW

BMW пуска нова подмарка. Под името BMW Alpina, производителят ще предлага по-луксозни версии на съществуващите си модели.

Баварската компания официално придоби компанията и сега производителят ще се занимава сам с дистрибуцията на моделите Alpina. По този начин името ще се превърне горе-долу в еквивалент на Maybach в Mercedes, с акцент върху подобрения комфорт на окачването и още по-изтънчено интериорно покритие .

Според много добре информирания блог на BMW, първият модел ще бъде вариант на настоящата Серия 7. Той ще се възползва от фейслифт следващото лято, а тази обновена версия ще послужи като основа за новото B7, както се очаква да бъде наречен вариантът.

Бъдещите модели на BMW Alpina ще продължат да се открояват с богатите си възможности за персонализиране, предназначени за взискателни клиенти, търсещи нещо наистина ексклузивно.

BMW многократно е посочвала, че на пазара остава разлика между най-скъпите версии на Серия 7 и британската марка Rolls-Royce. Най-скъпата "седмица" в момента е електрическият i7 M70 , чиято цена е около 180 000 евро, докато базовият модел на Rolls-Royce - Ghost, струва около 333 000 евро.