Златото и среброто се вдигнаха след операцията на САЩ във Венецуела

Цените на благородните метали и акциите на отбранителните компании се повишиха, след като залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ засили опасенията на инвеститорите относно геополитическите рискове на пазара.

Златото поскъпна с около 2,4% до 4 433 долара (3 293 паунда) за една унция (31 грама), докато цената на среброто се повиши с 4,9% за същото количество, съобщи Би Би Си.

Акциите на отбранителните компании в цяла Европа също нараснаха в резултат на събитията през уикенда и на фона на очакванията за увеличение на военни разходи.

Цените на благородните метали често се покачват в периоди на несигурност, тъй като се смятат за по-сигурни активи. Цената на златото отчете най-доброто си годишно представяне от 1979 г. насам, след като нарасна с над 60% и достигна рекорден връх от 4 549,71 долара на 26 декември.

Този ръст се случи в резултат на няколко фактора, включително очаквания за нови понижения на лихвените проценти, мащабни покупки на злато от централните банки и опасенията на инвеститорите относно глобалните напрежения и икономическата несигурност.

"Акциите на отбранителните компании често поскъпват при повишено напрежение между държави, тъй като инвеститорите смятат, че подобни събития могат да подтикнат правителствата да увеличат разходите за военна защита", коментира Рус Моулд, инвестиционен директор в AJ Bell за Би Би Си.

„Напълно естествено беше секторът да бъде търсен, след като лидерът на Венецуела беше заловен", добави той.

Минните компании също отчетоха ръст вследствие на поскъпването на благородните метали, акциите на Endeavour Mining и Fresnillo се повишиха с над 4%.

Японският индекс Nikkei 225 се повиши с 3% в първия търговски ден на годината, а нови данни показаха, че производствената активност се е стабилизирала през декември.

Основните индекси в Южна Корея и Китай също са на зелено.

Тези ръстове отразяват увереността, че последиците от събитията във Венецуела ще останат далечни, заяви Зейвър Уонг от инвестиционната компания eToro за изданието.