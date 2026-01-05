Банките се препълниха с левове, чакат още поне 10 млрд. лв.

Не бързайте, всеки лев ще бъде обменен - до юли без такса, а в БНБ и без краен срок, съветват банкери и финансисти

След като още в първите часове след влизането на еврото у нас, българите направиха рекордните 933 хиляди трансакции на ПОС и банкомати за 42 млн. евро. в първия работен ден пред банковите офиси се извиха дълги опашки от хора, които искатд внесат левове, за да бъдат обменени.

„Няма никаква опасност еврото да свърши, банките да откажат да обменят левове срещу новата валута или да въведат такси преди юни", успокояват служители в офисите. Въпреки тези уверения, желаещите не намаляват .

Не по-малки са и хората пред обменните бюра, въпреки, че курсът там още преди празниците в някои от тях прескочи 2 лева и стигна до 2,10 лв. за евро. Там обаче, режимът с обмяна на пари с недоказан произход е малко по-либерален.

Някои банкови офиси, оменни бюра и пощенски клонове въведоха лимити за обмяна, за да не останат хора от опашките необслужени. Най-често левата е до 30 000 лв. на човек.

Натиск за усилена обмяна на левове със сигурност има и от „Бурканбанк"- хора вадят пари от дюшеци сейфове и буркани, за да ги отнесат за обмяна по фиксирания курс. Някои анализи сочат като реален сив ресурс , който все още не е влязъл в банките между 10 и 20 млрд. лв.

Проблемът се състои в това, че в търсене на реализация преди еврото за да не се превърне в ненужни хартийки този ресурс натиска инфлацията. Само рекодните 10 милиарда лева за пазаруване похарчени около празниците надуха поскъпването на цените до 5%. Експерти предупреждават институциите да бъдат нащрек и да си вършат работа с контрола над цените, защото очакванията им са за кратко време инфлацията да се върне до 8% и повече.

Иначе, недостиг на евро или проблеми с обмяната няма да има, защото прогнозите на банкери и финансисти още при обявяването на датата за приемане на еврото бяха за очакван силен приток на левове към банките, за да бъдат обменени по официалния курс и безплатно на 1 януари 2026 г.

А банкерският фолклор пък се препълни вече се пълни с клиентска изобретателност от върнати заеми, дадени преди 50 години, за забавени с 20 години плащания по договори, за странни аванси срещу бъдещи договори, които още не са подписани, до намерени пари в бабина къща, точно преди да бъде продадена , защото тя си отишла. Преди дни, някой направи опит да внася пари, умирисани на нафталин, очевидно стояли в скринове и под дюшеци, заедно с чеиза на баба. По неоициални данни, се чакат още поне 10 млрд.лв. да влязат в банките само до месец.