Швейцария замрази всички активи на Мадуро

Венецуелският президент Николас Мадуро КАДЪР: Екс/ @WhiteHouse

Швейцария замразява всички активи, депозирани в страната, които са свързани с венецуелския президент Николас Мадуро и неговите съдружници, след като той бе арестуван от САЩ. Това обяви днес Федералното събрание (парламентът) на Швейцария, съобщи  Ройтерс, цитирани от БТА.

Мярката, която влиза в сила незабавно за период от четири години, цели да предотврати изтичането на потенциално незаконни активи и допълва съществуващите санкции срещу Венецуела от 2018 г., уточнява Федералното събрание.

Замразяването на активите не засяга членове на настоящото венецуелско правителство, а Швейцария посочи, че ще върне всички средства на венецуелския народ, за които се установи, че са били придобити по незаконен път.

 

