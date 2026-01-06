Във Франция вече вкарват в затвора шофьори, които карат с 50 км/ч над разрешеното

От понеделник, 29 декември 2025 г., шофьорите, хванати да превишават ограничението на скоростта с 50 км/ч или повече по френските пътища, са изправени пред затвор.

Съгласно новия закон подобно престъпление се наказва с до три месеца затвор , глоба от 3750 евро и вписване в криминалното досие. Допълнителните наказания включват отнемане на шофьорска книжка за срок до три години, конфискация на превозното средство и задължително посещаване на курс по безопасност на движението.

Преди това този вид превишена скорост се третираше като „обикновено нарушение" с глоби до 1500 евро (освен в случай на повторение), но сега официално е класифицирано като престъпление. Френското правителство зае по-твърда позиция в отговор на нарастващата честота и тежест на „насилието по пътищата". Само през 2024 г. са регистрирани над 63 000 такива нарушения, което е увеличение с 69 процента в сравнение с 2017 г.