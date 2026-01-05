Орбан: Свалянето на Мадуро ще повлияе положително на енергийните пазари

Решението на Вашингтон да свали венецуелския президент Николас Мадуро би трябвало да има положителен ефект върху световните енергийни пазари. Това заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан, добавяйки, че САЩ и Венецуела съвместно ще контролират до половината от световните петролни резерви, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.
В най-голямата американска намеса в Латинска Америка от инвазията в Панама през 1989 г. насам, специалните части на САЩ нахлуха в Каракас с хеликоптери през уикенда и арестуваха Мадуро, след което го отведоха в Ню Йорк, за да отговаря по обвинения в наркотрафик, припомня агенцията.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който освободи Будапеща от санкции заради вноса на петрол и газ от Русия, ясно заяви, че иска да се възползва от ресурсите на богатата на петрол Венецуела.
„Според мен важното за Унгария е, че заедно с Венецуела САЩ ще могат, по моя оценка, да контролират 40–50 на сто от световните петролни резерви“, заяви Орбан на годишна пресконференция за чуждестранни медии.
„Това е сила, способна вече значително да влияе на световната цена на енергията... Виждам голяма вероятност, че в резултат на контрола над Венецуела ще се появи по-благоприятна глобална енергийна ситуация за Унгария, и това е добра новина“, заяви унгарският премиер.
Будапеща продължава да внася руски петрол и газ, заявявайки, че тези действия са необходими докато страната предприема стъпки за диверсификация на доставките.
През декември държавна унгарска компания „Ем Ве Ем груп“ (MVM Group) подписа 5-годишен договор с американската енергийна компания „Шеврон“ (Chevron) за доставка на 2 милиарда кубически метра втечнен природен газ, припомня Ройтерс.