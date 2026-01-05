Специален приз за студенти в 16-ото издание на PR наградите BAPRA Bright Awards 2026

„Алгоритъм на доверието" е слоганът, под който ще се състои 16-ото издание на BAPRA Bright Awards 2026. Това са авторитетните награди, които традиционно се връчват всяка година от Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА). Събитието е част от празничната програма, с която асоциацията чества 25 години от създаването си.

„Алгоритъмът може да предвиди, но доверието убеждава – и остава най-голямото конкурентно предимство в обществото. Тази година технологиите и данните задават нов стандарт за комуникации, а PR лидерите доказват как се създава стойност – стратегически, прозрачно и с въздействие. С отбелязването на 25 години БАПРА показваме еволюцията на индустрията в България: от поддържаща към управленска функция, от съдържание към интегрирани бизнес резултати", казва Ива Григорова, председател на БАПРА (2024–2026).

През 2026 г. БАПРА отбелязва 25-годишнината си с ребранд, който отразява дигитализацията и технологичната революция в създаването и разпространението на информация.

Пак годишнината е повод и за новата специална награда за студенти, която асоциацията ще присъди. За нея могат да се състезават всички, които изучават специалността "Масови комуникации и PR". Целта е да се даде видимост на новото поколение в комуникациите. Форматът е отборно участие и представяне на концепция за кампания по зададено бриф задание.

Категории, жури, график, условия и критерии