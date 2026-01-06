Декларациите за доходи - попълнени в левове, но плащаме данъци в евро

От юни и за малките пратки се дължи такса на митниците

На 10 януари 2026 г. Националната агенция за приходите ще открие кампанията за деклариране и плащане на данък за доходите. И въпреки че еврото вече е въведено у нас, обявяването на доходите, получени през 2025 г., трябва да се направи в левове. Причината - при облагането паричните стойности се посочват във валутата, която е била официална до края на данъчния и осигурителен период.

Това означава, че за облагаемите доходи, получени преди датата на въвеждане на еврото, декларациите се попълват в левове. Когато периодът, за който се подава документът, приключва по време на или обхваща и януари, когато има двойно използване на двете валути, всички парични стойности трябва да бъдат посочени в евро.

Същият принцип важи и при подаване на коригиращи декларации, с които се внасят позволени от правилата промени, допуснати по различни причини.

На сайта на НАП това правило е обяснено с примери

Първият се отнася за осигурителните вноски, които се попълват в образец 1 за декември 2025 г. Декларацията се подава до 25 януари 2026 г., но осигурителният доход трябва да е посочен в левове, защото е получен, когато официална валута е бил левът. За следващия месец - януари 2026 г., декларацията, която се подава до 25 февруари 2026 г., осигурителният доход вече трябва да бъде обявен в евро.

Вторият пример е за попълването на годишни данъчни декларации, които са за доходи, придобити през 2025 г. В тези документи сумите се посочват в левове, въпреки че ще се подават след януари, защото облагаемият доход е придобит през 2025 г. За парите, получени през 2026 г., когато официалната валута е евро, декларацията през 2027 г. ще бъде изцяло в евро.

Плащанията на дължимите данъци, включително и осигурителните вноски, ще стават в евро.

Това важи и за всички публични вземания, администрирани от агенцията, както и глоби от КАТ. Плащането е безкасово.

От 1 януари 2026 плащанията към митниците вече са само в новата валута,

защото това се прави само електронно, а сметките са превалутирани автоматично. Това означава, че всички мита, ДДС и акциз при внос и свързаните с тях глоби, санкции и наказателни лихви, са в новата валута.

Понеже митниците работят с над 2000 регламента на ЕС, стойностите, посочени в левове, се считат за стойности в евро при прилагане на официалния валутен курс и правилата за превалутиране и закръгляване по закона за еврото.

От митниците съобщават още, че всички икономически оператори, които извършват внос и износ, разполагат с така наречената виртуална сметка, която вече е в евро.

Експертите на агенция “Митници” припомнят, че от 1 юли 2026 г. за т.нар. малки пратки със стойност до 150 евро вече се прилага фиксирана митническа ставка от 3 евро за всеки артикул. Решението е на ЕС, отнася се за всички държави и е взето, за да се спре евтиният внос на китайски стоки.