34% от клиентите на българската семейна верига „Фантастико“ са плащали с банкови карти или електронни ваучери при пазаруване в първите 4 дни на 2026 г. Едва 2% са плащали с евро в брой. При 62% от покупките плащанията са ставали с левове в брой, а в останалите случаи пазаруването е било с хартиени ваучери.

„Преходът към евро премина напълно безпроблемно във „Фантастико“. Всичките ни супермаркети бяха добре подготвени с евро банкноти и монети и не отчитаме сериозни казуси при плащанията. Разбира се, всичко това е резултат от сериозна подготовка, месеци обучения и отдаденост на колегите, които участваха в организацията и осигуриха безпроблемно пазаруване. Благодаря и на касиерите, които с търпение и внимание отговарят на всякакви възникнали въпроси и информират клиентите за всички етапи при превалутирането, заплащането и рестото при всяка покупка“, каза Светослав Гаврилов, изпълнителен директор на „Фантастико“.

Част от трансформацията беше и инвестицията на компанията за цялостна подмяна на хартиените етикети с електронни. В процеса на смяната на етикетите в супермаркетите активно са участвали професионалистите от звеното за бизнес мониторинг в компанията, както и екип от мърчандайзери.

От 1 до 4 януари касиерите в супермаркетите от веригата са върнали ресто в размер над 2 млн. евро. За улеснение на клиентите - на мониторите на касите, както и в касовия бон, сметката се изписва в двете валути.

„Към момента работата в супермаркета не се различава от обичайната. Клиентите като цяло са добре настроени и приемат прехода като нещо нормално. Преди да започнем работа с еврото бяха организирани въвеждащи обучения, което доста улесни процеса. Колегите от IТ отдела се постараха софтуерът да работи с двете валути и това да е разбираемо както за клиентите, така и за нас, за което сме им изключително благодарни“, споделя Ванеса Живина, дългогодишен главен касиер и заместник-управител на един от големите търговски обекти на веригата.

Най-съществен принос за безпроблемната трансформация към новата официална валута има именно IT екипът на компанията, който участва в подготовката и пренастройката на десетки системи с огромен обем данни.

„В трансформацията участва голям екип. В нощта на прехода на място и дистанционно се включиха много от специалистите в екипа. Важно е да се подчертае, че проектът беше реализиран в тясна колаборация между професионалисти от различни звена – IT, финанси, правна дирекция, HR, маркетинг. Това е пример за организационно усилие на цялата компания, а не на един отдел“, казва Пенчо Цветков, директор „Информационно обслужване“ във „Фантастико груп“.

Пенчо Цветков

Екип от системни оператори, софтуерни инженери, експерти по киберсигурност посреща 2026-а година, работейки по миграцията на всички системи на компанията от лев към евро.

„В нощта на прехода имахме планиран строго координиран времеви прозорец, в който беше извършена финалната конверсия на данни и настройки, бяха активирани новите валутни параметри, направихме редица контролни проверки и валидации. Бяхме сред малкото работещи обекти на 1 януари, всичко функционираше нормално и без прекъсване на бизнес процесите. И в момента системите се наблюдават в реално време от нашия екип, който демонстрира изключителен професионализъм в последните месеци“, коментира още Пенчо Цветков.

На всички електронни етикети във веригата вече е обозначена първо цената в евро и след това цената в лева. И в момента в актуалната брошура* на „Фантастико“ клиентите могат да открият повече от 1100 продукта на промоция и подходящи за предстоящите имени дни артикули, специално подбрани за популяризиране.

* Брошурата е с продължителност от 18.12.2025 г. до 22:00 часа на 7.01.2026 г., или до изчерпване на количествата.