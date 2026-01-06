Експерт: Гръцките фермери затварят изцяло границата за 48 часа от четвъртък

Гърците са предупредили, че ще затворят границата за 48 часа изцяло без прекъсване - в четвъртък и петък, и за леки коли. Очакваме нещо, което скоро не сме виждали, затова българската държава трябва да предприеме спешни мерки, да реагира и да поиска срещи на всички нива.

Това поиска Йоана Лалова от Европейския транспортен клъстер пред Нова телевизия, която коментира блокадата на гръцките фермери.

Днес ще изпратим и писмо до Европейската комисия. Ако имаме реципрочни действия - те трябва да са насочени към европейските граници, към Румъния, за да ни се обърне внимание. Но това няма да доведе до същия ефект, ако има реакция от държавата.

Гръцките власти са на страната на фермерите и те затварят границата, затова са необходими спешни действия на ниво дипломация, коментира тя.

Преките загуби за бранша като възнаграждения на шофьори и т.н. са в размер на 3,470 млн. евро на седмица.

Не са само опашките и чакането. Имаме и смъртен случай, защото камионът се е ударил в другия пред него, коментира Лалова.