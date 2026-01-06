Търсят се 350 тира с български стотинки

В магазините свършиха центовете, може би подценихме зареждането. При сегашната организация магазините се превърнаха реално в чейндж бюра, защото всички се разплащат в лева.

Това разказа Аксиния Баева от Българската ритейл организация, в която има над 100 хил. обекти, пред Нова телевизия.

Наблюдава се драматична разлика в големите и модерни магазини, където всичко е изрядно, докато в малките магазини дори изобщо нямаше стартови пакети. Там ценообразуването просто е обърнато, закръглено е. Това е незаконно, коментира Баева.

На системно ниво премина гладко, както трябва, там нямаме проблеми. Такива ще има на по-ниски нива. А и самото съотношение лев-евро направи цените много "къдрави". Най-вероятно в един момент те ще станат по-малко къдрави, коментира финансистът Левон Хампарцумян. Сега законът задължава да е така и необходимостта от монети е по-голяма, отколкото след година-две.

Има 300-350 броя 20-тонни камиона с монети в обръщение. Цялото това нещо трябва да се прибере и стотинките заедно с левовете да изчезнат, обясни банкерът.

"Физическият обем на металните монети ще намалее, ако са били 7 000 тона, сега ще станат около 3-4 хил. тона. БНБ прибира стотинките, за да ги унищожи, а с времето евромонетите ще бъдат разпространени", добави той.

Банкноти, вадени от дюшеци, съдържат мухъл, субстанции, патогени, и хората, които боравят с тях, са принудени да носят маски, за да не се разболеят, каза още Хампарцумян.