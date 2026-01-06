С нов рекорд приключи борсовата търговия в Токио след растежа на Уолстрийт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Силен растеж беляза днес търговията на азиатските пазари, а водещият индекс на Токийската фондова борса закри с нов рекорд, след широк ръст на котировките на Уолстрийт снощи, предаде Асошиейтед прес, информира БТА.

Японският Nikkei-225 нарасна с 1,3 на сто до 52 518,08 пункта, надминавайки рекорда си от 31 октомври, на фона на силното търсене на акции на технологични компании.

Южнокорейският Kospi също навлезе по-дълбоко в рекордна територия, като се повиши с 1,5 на сто до 4 525,98 пункта, тласкан от поскъпване на книжата на автомобилните производители и някои компании за електроника.

Хонконгският Hang Seng скочи с 1,5 на сто до 26 748,80 пункта, а композитният индекс на Шанхайската фондова борса се повиши с 1,5 на сто до 4082,36 пункта, което е най-високото му ниво от четири години.

В Австралия индексът S&P/ASX 200 се понижи с 0,5 на сто до 8 682,80 пункта.

Тайванският Taiex нарасна с 1,6 на сто, а в Индия Sensex спадна с 0,5 на сто.

Уолстрийт приключи вчерашната сесия с широкообхватни печалби, като особено силен ръст на котировките отбелязаха енергийните компании и банките. Към възходаящата тенденция се присъединиха и индустриалните компании и търговците на дребно, което допринесе за повишаването на основните индекси.

Индексът S&P 500 се повиши с 0,6 на сто до 6902,05 пункта, закривайки сесията на ниво малко под рекорда, поставен в края на декември. Dow Jones Industrial Average достигна рекордно равнище, добавяйки 1,2 на сто до 48 977,18 пункта.

Индексът на високотехнологичните компании Nasdaq Composite нарасна с 0,7 на сто до 23 395,822 пункта.

Енергийните компании и петролният пазар бяха във фокуса на борсовите участници след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от САЩ.

Акциите на "Шеврон" (Chevron) скочиха с 5,1 на сто, на "ЕксънМобил" (Exxon Mobil) се повишиха с 2,2 на сто, а на "Халибъртън" (Halliburton) поскъпнаха със 7,8 на сто, отбелязвайки един от най-силните ръстове на пазара, след като президентът Доналд Тръмп представи идея американски петролни компании да помогнат за възстановяването на петролната индустрия на Венецуела.