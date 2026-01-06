Nvidia представи AI, с който колите "ще мислят като хора"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Шефът на Nvidia Дженсън Хуанг представи в понеделник Alpamayo. Това е технологична платформа, която според компанията ще помогне на самоуправляващите се автомобили да мислят като хора, съобщи Би Би Си.

„Alpamayo дава разум на автономните превозни средства и им позволява да обмислят редки сценарии, да карат безопасно в сложни условия и да обясняват своите решения при шофиране", заяви Хуанг на сцената на годишната технологична конференция CES в Лас Вегас.

Хуанг също така заяви, че Nvidia е започнала работа по безпилотна кола, задвижвана от нейната технология, Mercedes-Benz CLA, в партньорство с германския автомобилен производител.

Автомобилът ще бъде пуснат на пазара в САЩ през следващите месеци, преди да бъде пуснат в Европа и Азия.

"Проектът научи нас от Nvidia много за това как да помага на партньорите си да изграждат роботизирани системи", заяви Хуанг.

Анализатори твърдят, че обявяването засилва лидерството на Nvidia в интегрирането на хардуер и софтуер за изкуствен интелект и ѝ помага да навлезе в областта на физическия изкуствен интелект.

Акциите на дизайнера на чипове за изкуствен интелект леко се повишиха в следборсовата търговия след презентацията на Хуанг.

В нея беше показано видео с AI-задвижван Mercedes-Benz, който се движи из Сан Франциско, докато пътникът, седнал зад волана е с ръце в скута си.

„Той кара толкова естествено, защото се е учил директно от хора", каза още Хуанг.

„Нашата визия е, че един ден всяка кола и всеки камион ще бъде автономен", заяви той пред публиката.

Проектът може да представлява заплаха за компании като Tesla на Илон Мъск, която предлага софтуер за подпомагане на шофьорите, наречен Autopilot.

„Е, точно това прави Tesla", написа Мъск в социалните медии след обявяването на Alpamayo.

„Те ще открият, че е лесно да се стигне до 99%, а след това е изключително трудно да се реши дългият край на разпределението", заявява още той.

Подобно на Tesla, Nvidia също има планове да стартира услуга за роботизирани таксита до следващата година в сътрудничество с таен партньор.

Nvidia е най-високо оценената публично търгувана компания в света с пазарна стойност от над 4,5 трлн. долара.