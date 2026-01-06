36% от левовете вече са извадени от обращение (Видео)

Ваучери, издадени в левове, със срок на използване след 1 януари 2026 г. се преизчисляват в евро

Проверките за необосновано повишение на цените продължават

Цената на потребителската кошница остава 101,7 лв. - без промяна след влизането на еврото

36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ. Това съобщи председателят на новосъздадения Координационен център за еврото Владимир Иванов на заседание, проведено в Министерски съвет днес. Очаква се основната част от наличните пари да бъде изтеглена най-късно до края на март 2026 г. Необходимите банкноти и монети са осигурени, съобщават от БНБ. Призовават се гражданите да обменят левовете си в търговски банки, Български пощи и БНБ.

"Ваучери, издадени в левове, със срок на използване след 1 януари 2026 г. се преизчисляват в евро по официалния курс в момента на предоставяне на ваучера от потребителя", уточни Иванов.

МВР провежда информационни кампании по всички линии, осигурен е ресурс за реакция при необходимост. Осигурено е полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро. Създадени са мобилни екипи за реакция при сигнал за физическа злоупотреба при въвеждане на еврото. Установено е, че има технически проблем при определени апарати в някои таксита. Безплатно ще се направи корекция при оторизирани сервизи на проблемните устройства. НАП и КЗП извършват масови проверки във връзка с въвеждането на еврото. От 1 до 5 януари КЗП е извършила около 4000 броя проверки, издадени 275 админинистративно-наказателни преписки, както и 80 броя наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. Броят на констатираните нарушения е около 7% от броя на проверките. Това доказва, че няма масови нарушения. В Хърватия процентът е стигнал до 40", уточни изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

НАП е извършила над 800 проверки по спазване на формиране на цените, образувани са 70 админинистративно-наказателни преписки, издадени са 27 наказателни постановления на стойност 135 000 лева.

От 1 до 5 януари са подадени 400 сигнала, които се обработват и се работи по тях. От 5 до 9 януари се предвиждат над 300 проверки на ден в търговия на дребно с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнеси, преводи и езикови други. От 8 януари започват проверки в зимните курорти.

101,7 лв. е цената на потребителската кошница в момента - колкото е била изключително на 31 декември. Не се наблюдава поскъпване заради еврото.

Владимир Иванов благодари на всички търговци, които са имали достатъчно евро на 1 януари и които не са никак малко. Разбира се, има и хора, които вечно не са подготвени, допълни той и подчерта, че в търговските банки има достатъчно монети и банкноти, с които могат да се заредят. До 30 юни левове могат да се обменят безплатно. Където няма търговскибанки, това може да се прави и в пощите. "Призоваваме всички да използват банките и пощите, а не алтернативни начини като улични сделки, за да не бъдат ощетени и да не станат жертва на престъпления", апелира Иванов.

Иванов каза още, че се наблюдават проблеми с част от таксиметрови апарати. Проведена е среща с производителя на апаратите, който е обяснил, че им технически проблем, който ще се коригира безплатно. Над 80% от апаратите вече са коригирани.

В първия работен ден - на 5 януари, са извършени 4,4 хил. операции по замяна на банкноти в банките на стойност 3.5 млн. лв., а в пощите са постъпили заяви за 4 млн. лв. Единственият проблем е, че на места липсват банкноти от 10 и 20 евро.

По повод сигнал за това, че някои банки налагат лимит на броя банкноти и монети, които да обменят, Иванов поясни, че това е недопустимо. БНБ обаче ще излезе за становище по повод проблемите в банките.

Пенсиите ще се изплащат в обичайния график. 81% от пенсионерите ги получават по банков път, останалите - от пощата.