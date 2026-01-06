Toyota представи система да подпомагане на шофьора, вдъхновена от изтребителите

На изложението CES в Лас Веас Toyota представи нова система за подпомагане на водача - Guardian, вдъхновена от управлението на съвремените изтребители. Тя не отнема контрола, а "бута" шофьора обратно в безопасната зона чрез автоматични корекции при засичане на опасност при завиване и спиране.

В съвременните изтребители пилотът управлява самолета, но компютърна система предвижда намеренията му в хиляди корекции в секунда, за да поддържа самолета стабилен и в безопасни граници на полета. Toyota Guardian прилага същия принцип, като гарантира, че автомобилът остава в "безопасен коридор" (safety envelope).

Guardian не просто активира спирачките при непосредствена опасност. Тя използва пълния набор от действия, като управление, ускорение и спиране, за да помогне за навигирането на автомобила далеч от потенциална катастрофа, често преди водачът дори да осъзнае опасността.

Системата е проектирана да се учи от навиците и способностите на всеки отделен шофьор, както и от данни, събрани от други автомобили, за да става по-интелигентна с времето.