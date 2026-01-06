Показаха най-луксозното роботакси

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На изложението CES 2026 в Лас Вегас компаниите Uber, Lucid Motors и Nuro представиха своя съвместен проект за "най-луксозното роботакси" в индустрията. Превозното средство е базирано на електрическия SUV Lucid Gravity и е предназначено за напълно автономно придвижване без шофьор.

Докато повечето настоящи роботаксита (като тези на Waymo) побират до четирима души, базираният на Lucid Gravity модел предлага място за 6 пътници. Купето разполага с щедро пространство за багаж, което го прави подходящо не само за града но и при дълги пътувания.

Пътниците разполагат с интерактивни екрани, чрез които сами управляват отоплението на седалките, многозоновия климатроник и музиката.

Върху покрива е разположена нископрофилна система от сензори, която Uber нарича Halo. Тя включва камери с висока резолюция, солидни LiDAR сензори и радари за 360-градусово възприятие. LED дисплеят Halo на покрива показва инициалите на пътника, за да откриете лесно своя запазен автомобил сред останалите.

Пътниците виждат на екраните точно какво "вижда" колата и какъв е планираният ѝ път, включително кога ще спре за пешеходци или ще смени лентата.

Благодарение на 900-волтовата архитектура на Lucid, колата може да добави над 300 км пробег само за около 15 минути зареждане.

Колите ще се сглобяват в завода на Lucid в Аризона, където хардуерът за автономност ще се интегрира директно на производствената линия.