ЦСКА обяви трансфера на Андрей Йорданов

Инспектор от НАП е с условна присъда за поискан подкуп от 5000 лева

Темида

Служител на териториалната дирекция на НАП във Варна - А. П., който е главен инспектор по приходите, е признат за виновен от три съдебни инстанции за поискан подкуп в размер на 5000 лева, за да не събере доказателства, които биха уличили търговец в извършени данъчни престъпления, а в случай, че събере ива - да не ги докладва на началника на отдел "Селекция" към приходната агенция в морския град. Това съобщиха от Окръжната прокуратура в Русе. 

На А. П. било възложено в началото на февруари 2020 г. да извърши ревизия на дружество с ограничена отговорност от град Русе. При проверката главният инспектор от НАП поискал 5000 лева от търговеца, за да не събере доказателства, които биха го уличили в укриване на данъци.

Така бил подаден сигнал в полицията, след което Русенската окръжна прокуратура образувала досъдебно производство. Събрани били множество доказателства и данъчният инспектор бил задържан и обвинен в искане на подкуп, пише БТА,

За извършеното престъпление А. П. получил условна присъда от две години затвор с четири години изпитателен срок, глоба от 2000 лева, лишаване от право за срок от година да заема длъжност в приходната администрация на България, както и длъжности, свързани с осъществяване на финансов, данъчен и осигурителен контрол. Присъдата е влязла в сила.

