BMW отчита рекордни продажби в САЩ заради местен завод

1776
С дължината си от 5 метра това беемве е един от най-големите SUV на пазара.

Продажбите в САЩ на германския автомобилостроител Бе Ем Ве (BMW) са достигнали рекордни нива през 2025 г. за трета поредна година благодарение на местен завод, който помага на луксозната марка да избегне новите тарифи, наложени от администрацията на президента Доналд Тръмп, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Бе Ем Ве е продала 388 897 автомобила в САЩ миналата година, което е с 4,7 на сто повече на годишна база, съобщи компанията.

Продажбите обаче са намалели с 3,4 на сто на годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г., като Бе Ем Ве е продала 113 512 превозни средства.

Германският производител на луксозни автомобили, чиято дейност в САЩ е позиционирана в централата в Уудклиф Лейк, щата Ню Джърси, произвежда повечето от автомобилите си, продавани отвъд океана, в завод в щата Южна Каролина, определян като „най-голямото единично производствено съоръжение на Бе Ем Ве в света".

Това означава, че марката е до голяма степен пощадена от новите американски мита върху автомобилите и авточастите, които влязоха в сила миналата година.

За сметка на това германският конкурент „Ауди" (Audi) „отбеляза спад на продажбите си в САЩ с 16 на сто през 2025 г., продавайки само 164 942 автомобила."

През четвъртото тримесечие продажбите дори са спаднали с 36 на сто на годишна база - до 36 233 превозни средства, съобщи автомобилостроителят.

