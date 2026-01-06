2026: годината на нормалните хибриди

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Почти всички европейски производители пускат нови модели заради екологичните стандарти

Пълните (нормални) хибридни автомобили все още представляват най-добрия компромис между икономия на гориво и лекота на използване, със значително ниво на електрификация, което пести гориво и елиминира необходимостта от зареждане от контакт като при плъгин хибридите.

Хибридните коли (HEV) бяха лансирани от Toyota и Honda преди четвърт век и имат средна цена, по-висока от тази на налаганите през последните години меки хибриди, но по-широката работа в електрически режим ги прави наистина по-ефективни.

След като навлизането на чисто електрическите автомобили не се осъществява по начина, по който на производителите им се иска, те

ще заложат на добрите стари класически коли,

най-вече за да могат да отговорят на по-строгите европейски екологични стандарти, идващи с Евро 7. И да избегнат солените глоби.

Над 30-ина нови напълно хибридни автомобили ще се появят през 2026 г., както нови разработки, така и фейслифт модели

Dacia

Марката Dacia, известна и със своите автомобили с фабрично два вида гориво - бензин и пропан-бутан (LPG), започва да налага усилено и пълните хибриди, започвайки с най-успешния си модел. Dacia Sandero, в ниво на оборудване Stepway, ще се предлага от края на 2026 г. с 1,8-литровия хибриден бензинов двигател, произвеждащ 155 к.с., комбиниран с електрифицирана автоматична трансмисия.

Същият двигател ще се появи през 2026 г. и във версията Dacia Jogger Hybrid 155 - комбито на румънската марка, което ще се откаже от предишния 1.6 full hybrid 140 к.с., за да намали разхода на гориво с още 10%.

Същото ще бъде приложено и към Dacia Duster , който с версията Hybrid 155, налична през 2026 г.,

обещава 8% намаление на разхода на гориво

в сравнение с настоящия Hybrid 140, с обявен среден разход от 4,6 л/100 км.

Последната от изненадите, които Dacia ни е подготвила за 2026 г., е така нареченият C-Neo, новият компактен автомобил от C-сегмента със стил между седан и кросоувър, който от своя страна ще бъде оборудван с 1.8-литровия пълен хибриден двигател със 155 к.с.

Honda

Една от новостите за 2026 г., която най-много интригува почитателите на спортните автомобили, е Honda Prelude. Новото купе от шесто поколение с компоненти, взети от Civic Type R, също ще се появи по европейските пътища през 2026 г.

Новият Prelude е триврато купе, оборудвано с напълно хибриден силов агрегат, състоящ се от 2,0-литров бензинов двигател с атмосферно пълнене, два електродвигателя, предно задвижване, автоматична трансмисия, управлявана от двата електромотора, и обща мощност от 200 к.с. Очаква се цената да бъде около 50 000 евро.

Honda Civic ще бъде обновена през 2026 г. с наскоро представен рестайлинг и потвърждение за напълно хибридния e:HEV двигател, а именно електрифицирания двулитров бензинов със 184 к.с. Разходът на гориво е 4,7 л/100 км, а базовата цена - 37 500 евро.

Hyundai

Hyundai обяви пускането на пазара на компактните си напълно хибридни SUV модели.

Първият е модернизиран Hyundai Kona, при който мощността на 1,6-литровия напълно хибриден двигател е увеличена от 129 на 138 к.с., като все още е оборудван с 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител и предно задвижване. Базовата цена е 32 700 евро, а комбинираният разход на гориво е 4,6 л/100 км.

Вторият е Hyundai Tucson, който

освен някои подобрения в детайлите и оборудването си

вече предлага 1,6-литров напълно хибриден двигател с 239 к.с. (от 230 к.с. преди), 6-степенна автоматична скоростна кутия и избор между предно или задвижване на всички колела. Разходът на гориво е 5,6 л/100 км, а началната цена е 37 500 евро.

KGM

Новите напълно хибридни модели на наследника на SsangYong - KGM, се наричат Torres и Actyon.

KGM Torres HEV е първият, който ще се появи в ценовите листи. 4,70-метровият SUV е с базова цена в Европа 34 990 евро. Той се задвижва от 1,5-литров бензинов двигател с турбокомпресор, съчетан с два електрически мотора за обща мощност 204 к.с. , с предно задвижване, автоматична трансмисия и разход на гориво 5,8 л/100 км.

По-късно през следващата година се очаква и появата на KGM Actyon HEV. 4,74-метровият SUV все още разполага с 1,5-литров бензинов двигател със 150 к.с. и електрически мотор със 177 к.с., предно задвижване и 9-степенна автоматична скоростна кутия.

Kia

Модернизираният Kia Sportage пристига в шоурумовете в началото на годината. Пълният хибрид запазва електрифицирания 1,6-литров бензинов двигател, но с мощност 239 к.с. , с 6-степенна автоматична скоростна кутия

и избор между предно или задвижване на всички колела

Разходът на гориво от 5,9 л/100 км е съчетан с базова цена 37 750 евро.

Въпреки че липсва официално потвърждение, очаква се второто поколение на Kia Niro да претърпи първи рестайлинг през 2026 г. с почти сигурно потвърждение за 1,6-литровия хибриден двигател със 138 к.с. , 6-степенна автоматична трансмисия с двоен съединител и предно задвижване.

Lexus

Lexus е марка, исторически свързана с предлагането на луксозни напълно хибридни автомобили, и се готви да пусне своя Lexus ES в Европа през пролетта на 2026 г.

Големият 5,14-метров седан има два напълно хибридни двигателя, 300h и 350h, и двата задвижвани от електрифициран 2,5-литров двигател, произвеждащ 201 к.с. и 247 к.с. Трансмисията е автоматична, а налична е и версия с предно или задвижване на всички колела. Цените все още не са обявени.

Mitsubishi

Японската компания Mitsubishi е подготвила новия Grandis за 2026 г. Това е кросоувър SUV, базиран на Renault Symbioz, който също така разполага с 1,8-литров напълно хибриден двигател със 160 к.с. Скоростната кутия ще бъде многорежимна автоматична, с предно задвижване, за комбиниран разход на гориво, който не би трябвало да се различава твърде много от отличните 4,3 л/100 км на френския му братовчед.

Omoda

Пълният хибрид Omoda 5 вече е в ценовата листа с базова цена 28 500 евро и

би могъл да изкуши много клиенти, търсещи достъпна технология,

през 2026 г. Omoda 5 SHS-H, както е пълното име на китайския модел, е SUV с дължина 4,44 метра, задвижван от електрифициран 1,5-литров бензинов двигател с мощност 224 к.с. с автоматична трансмисия, предно предаване и комбиниран разход на гориво от 5,3 л/100 км.

По-късно през годината е планирано пускането на пазара на по-компактния и стилен Omoda 4. Това е SUV с дължина 4,4 метра, който все още е оборудван с електрифициран 1,5-литров двигател, но с 204 к.с.

Omoda 4 Ultra също ще бъде наличен през втората половина на 2026 г. - спортна версия по отношение на външен вид и двигател, с максимална мощност, която все още не е разкрита. Цените на тези напълно хибридни Omoda все още не са известни.

Renault

Освен че току-що обнови своите Austral и Espace - също с напълно хибриден двигател, Renault се готви да достави първите екземпляри на новото Clio през 2026 г. и като версия с пълен хибрид.

Компактният френски модел с пет врати се задвижва от 1,8-литров електрифициран бензинов двигател със 160 к.с., съчетан с предно задвижване и автоматична трансмисия, като

се гордее с почти рекорден среден разход на гориво от 3,9 л/100 км

Базовата му цена е 24 900 евро.

Suzuki

Очаква се Suzuki да представи и нов пълен хибрид за 2026 г. и това ще бъде фейслифт на S-Cross. Японският компактен SUV със сигурност ще запази своите меки хибридни и пълно хибридни задвижвания заедно със серия от стилистични актуализации.

Пълноценният хибриден двигател винаги трябва да бъде електрифицираният 1,5-литров със 115 к.с. , комбиниран с 6-степенна автоматична скоростна кутия и предно или задвижване на всички колела.

Toyota

Toyota ще затвърди позицията си на пионер в областта на напълно хибридните автомобили с три нови модела.

Първият, който ще пристигне в дилърските центрове, би трябвало да е обновената Toyota Corolla Cross. Това е кросоувър с дължина 4,46 метра, който се предлага с два напълно хибридни двигателя, с обем 1,8 и 2,0 литра, с мощност 140 и 178 к.с. Първият е само с предно задвижване, вторият също е със задвижване на всички колела, като и двата са с автоматична трансмисия и консумират 5 л на 100 км. Базовата цена е 37 450 евро.

В началото на 2026 г. ще бъде доставен и модернизираният Toyota Aygo X в напълно хибридна версия. Това

ще е първият градски автомобил в историята с толкова усъвършенстван двигател

Малкият, дълъг 3,77 метра петврат модел е оборудван със същия електрифициран 1,5-литров трицилиндров агрегат като Yaris и Yaris Cross, с обща мощност от 116 к.с., предно задвижване и автоматична трансмисия e-CVT. Комбинираният разход на гориво започва от изключителните 3,7 л/100 км, а цената - 20 850 евро.

Също през 2026 г. би трябвало да видим новия Toyota RAV4 в дилърските салони. SUV моделът от шесто поколение е дълъг малко над 4,6 метра и се задвижва от познатия 2,4-литров електрифициран четирицилиндров бензинов двигател с обща мощност от 183 к.с. за предно задвижване и 191 к.с. за задвижване на всички колела. Трансмисията все още е автоматична e-CVT. Базовата цена в Европа е 45 200 евро.

Volkswagen

Volkswagen също се присъединява към дългата редица на производители, налагащи на пазара напълно хибридни автомобили, и го прави с новия T-Roc. Второто поколение на компактния SUV с дължина 4,37 метра ще се предлага от края на 2026 г. Това е еволюция на силовия агрегат 1,5 TSI evo2,

комбиниран с високоволтова батерия под задните седалки,

за да развие две мощности: 136 к.с. и 170 к.с. Трансмисията е автоматична и все още не е известно дали ще бъде само с предно задвижване, или ще има и вариант 4x4. Цените все още не са обявени, но със сигурност ще бъдат по-високи от 33 900 евро на мекия хибрид.

Към края на годината ще се появи и хибриден Volkswagen T-Roc.

Основни видове хибридни автомобили

Меки хибриди (Mild Hybrid)

Електромоторът подпомага основния двигател при стартиране, спиране, ускоряване и движение по инерция, но не може да задвижва автомобила самостоятелно. Системата се презарежда чрез регенеративно спиране (възстановяване на енергия при спиране).

Пълни хибриди

(Full Hybrid)

Имат два двигателя - бензинов и електрически, които могат да работят поотделно или в комбинация, за да осигурят по-висока горивна ефективност. Автомобилът може да се задвижва изцяло на електричество на ниски скорости за кратки разстояния. Обикновено се презареждат чрез регенеративно спиране и без нужда от външно зареждане.

Plug-in хибриди

(PHEV)

Разполагат с по-голяма батерия, която може да се зарежда от електрическата мрежа, подобно на електромобил. Позволяват изминаване на значително по-дълги разстояния само на ток, преди да се включи бензиновият двигател. Включват комбинация от бензинов агрегат, електромотор и батерия, като бензиновият двигател може да действа като помощно средство или генератор.