Френски топ банкер: Икономическият суверенитет на Европа е застрашен без дигиталното евро

Икономическият суверенитет, който еврото гарантира на Европа, може да „бъде застрашен“, ако Европа не приеме дигиталната валута. Това заяви днес Франсоа Вилроа дьо Гало, управител на „Банк дьо Франс“ (Banque de France) и член на Управителния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), цитиран от Франс прес.

„Въведено преди повече от 25 години, еврото представлява най-голямата стъпка на Европа към суверенитет и огромен успех, подкрепян от 82 на сто от европейските граждани. Днес обаче този трудно постигнат успех може да бъде застрашен, ако не осигурим ключовата роля на суверенната валута на централната банка (ЕЦБ) в цифровия свят“, заяви Франсоа Вилроа дьо Гало по време на конференция в Париж, съобщи БТА.

Евросистемата (ЕЦБ и централните банки на държавите членки на еврозоната) вече е „предприела мерки за предлагане на цифрово евро за широката общественост“, чиято цел е „емитирането на цифрова банкнота, създадена да пренесе характеристиките на парите в брой в дигиталния свят, като същевременно запази ролята на валутата като най-надеждна опора на паричната система“, посочи той.

Европейската комисия предложи регулация за цифровото евро през юни 2023 г., припомня АФП.

Миналия месец „Съветът на Европейския съюз единодушно подкрепи този проект и се договори за (въвеждането) истинско цифрово евро, обхващащо използването му както онлайн, така и офлайн, което (…) би предложило висока степен на поверителност (личните данни и плащанията ще бъдат добре защитени)“, допълни централният френски банкер.

Според предложенията на Европейския съвет дигиталното евро ще бъде достъпно онлайн или офлайн и следователно ще може да се използва дори без интернет връзка. Предвидени са ограничения върху общото количество цифрово евро, което може да се държи по всяко време в онлайн цифрови сметки и дигитални портфейли.

Текстът също така определя рамката, в която доставчиците на платежни услуги, тоест банките, ще бъдат компенсирани.

По време на преходен период от поне пет години междубанковите такси и таксите за услуги, заплащани от търговците, ще бъдат ограничени до ниво, основано на таксите за сравними платежни средства, тоест 0,20 на сто от стойността на трансакцията. След преходния период таваните на таксите ще бъдат определяни въз основа на действителните разходи, свързани с цифровото евро.

„След очакваното гласуване в Европейския парламент през май възнамеряваме да проведем пилотен етап още през 2027 г. и потенциално да въведем цифровото евро през 2029 г.“, добави Франсоа Вилроа дьо Гало.