Кънчо Стойчев продаде „Зорница фемили естейт"

Социологът Кънчо Стойчев е продал хотелския комплекс "Зорница фемили естейт" край Мелник. Сделката е осъществена в края на миналата година, става ясно от документи в Търговския регистър.

Новият собственик е "Мениджмънт файненшъл груп" АД. В Съвета на директорите влизат Неделчо Спасов, Станимир Василев и Ирена Гергова-Спасова, а Кънчо Стойчев излиза от управлението. Спасов и Василев досега държаха 50% от комплекса. "Мениджмънт файненшъл груп" притежава новооткритата винарската изба AYA Estate Vineyards, дружеството "Изи кредит" и рид други компании.

След сделката „Зорница фемили естейт" и AYA Estate Vineyards се обединяват, като купувачите вземат освен хотела и лозята, земеделските земи, фермите и оранжериите на територията на комплекса. Планира се реновация на хотела и вилите, за да се подобри базата и качеството на услугите. Дейности ще бъдат съобразени с опазването на природата.

„Зорница фемили естейт" е част от международната мрежа за луксозни имения Relais & Chateaux. Разполага с хотелски стаи, няколко вили. На територията на комплекса има два ресторанта, СПА център, винарна, оранжерии, зеленчукови и овощни градини.