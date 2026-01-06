Цветанка Минчева: Проверяваме случаите с исканите такси от банките

Такси от банките не се събират съгласно Закона за еврото. Получихме запитвания, проверяваме ги, както и всяка конкретна банка ще си направи проучването. По-скоро се касае за единични случаи и някакво недоразбиране, ще се провери. Но такси не се събират, това е закона.

Това заяви Цветанка Минчева, зам.-председател на Асоциацията на банките в България в предаването "Лице в лице" по БиТиВи. Думите й са по повод множество сигнали на граждани, че някои банки в нарушение на Закона за въвеждане на еврото налагали такси или поставят други ограничения върху обмена на левове в евро от 1 януари.

Минчева бе категорична, че банките трябва да обслужват без лимитно, без такси, 6 месеца, след това БНБ ще продължи да го прави неограничен период. "Някой път в различни филиали е необходимо да се направят заявки, когато става въпрос за повече от 30 хиляди лева, за да се предвидят наличните пари в съответния филиал", добави тя.

"Цялостно бих апелирала да сме толерантни, това е процес, който преминава еднократно, има достатъчно време да се обменят пари, най-вероятно много бързо нещата ще утихнат и ще влезнат в нормален ред", предположи тя.

По думите й клиентите са информирани, знаят правата си, така че ако им се случи казус, който считат за неправомерен, посъветва да да се обърнат към самата обслужваща банка, има си канал по който се пускали жалби, както и към институциите на ниво държава, които проверят такива случаи. От асоциацията също правили проверки и се координирали с всички институции.

"Имаме сигнали за празни банкомати, нормално е, много пъти става въпрос за техническа невъзможност да работят, а не че няма пари. Масата банкомати работят. Промяната към еврото технически е сложна процедура, но се случи много гладко, банковият сектор се поздравява със значителен успех", каза Минчева.

"Средната сума пари, които се внасят, е 3 400 лева. И след 5 години, ако намерите левове, ще може да си ги обмените в БНБ. Лихвата преди и след еврозоната по кредитите, трябва да бъде ревна, и да няма повишение, което да ощети клиента", категорична бе зам.-шефът на банковата асоциация.