Програма „Околна среда“ насърчава подмяната на старите отоплителни уреди и устойчиви решения за транспорт и зелена инфраструктура

Замърсяването на въздуха остава едно от най-сериозните екологични и здравни предизвикателства в България. Основните източници на вредни емисии са битовото отопление с твърдо гориво, автомобилният транспорт и вторичното разпрашаване. Последиците се отразяват пряко върху здравето и качеството на живот на милиони хора, особено на деца, възрастни и хора с хронични заболявания.

С цел да се постигне трайно подобрение, Програма „Околна среда“ 2021–2027 г. поставя акцент върху Приоритет „Въздух“, който цели намаляване на замърсяването и осигуряване на по-чиста околна среда. Програмата подкрепя конкретни инвестиции в 21 български общини с доказано нарушено качество на атмосферния въздух, сред които са София, Пловдив, Бургас, Русе, Стара Загора и Варна, както и редица по-малки общини като Монтана, Видин, Смолян, Горна Оряховица и Перник.

Една от ключовите мерки е подмяната на старите отоплителни уреди на дърва и въглища с по-екологични и енергийно ефективни алтернативи. По този начин се намаляват вредните емисии, а домакинствата получават по-добри условия на живот и по-ниски разходи за отопление. Наред с това програмата инвестира и в инициативи за устойчив транспорт, зелена инфраструктура и системи за мониторинг на замърсителите, насърчавайки устойчиви модели на поведение и по-висока информираност сред гражданите.

Инвестициите по Приоритет „Въздух“ се реализират в партньорство с местната власт и са насочени не само към технологична модернизация, но и към изграждане на култура на отговорност към околната среда. Така програмата не просто предлага решения, а създава условия за дългосрочна промяна и по-чиста среда за всички.

Повече информация за стартиралите и изпълнявани проекти по Приоритет „Въздух“ може да бъде открита на официалния сайт на Програмата „Околна среда“ – www.eufunds.bg.