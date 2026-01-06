Евро имало достатъчно, но БНБ проверява за такса и лимити при обмяната (Обзор)

От асоциацията на банките твърдят, че няма такива случаи

Близо 12 млрд. лева изтеглени от обращение

36,3% от българските левове в обращение вече са изтеглени, съобщи във вторник председателят на комисията по стокови борси Владимир Иванов, който оглави и новосъздадения Координационен център за еврото. Този процент се равнява на близо 12 млрд. лева. В началото на миналата година в обращение са били малко над 31 млрд. лева, а на 31 декември 2025 г. сумата е 19,7 млрд. Очаква се основната част от наличните пари да бъде прибрана най-късно до края на март.

В първия работен ден - на 5 януари, са извършени 4400 операции по замяна на банкноти в банките на стойност 3,5 млн. лв. без заявка. В пощите са постъпили заявки от 782 души за 4 млн. лв. Това означава, че всеки е обменил над 1000 лева.

Единственият проблем е, че на места липсват

банкноти от 10 и 20 евро

До 30 юни левове могат да се обменят безплатно. Където няма банки, това може да се прави и в пощите. Призоваваме всички да използват банките и пощите, а не алтернативни начини като улични сделки, за да не бъдат ощетени, апелира Иванов.

По повод сигнале за това, че някои банки налагат лимит на броя банкноти и монети, които да обменят, Иванов поясни, че това е недопустимо. Очаква се БНБ да излезе със становище.

По-късно във вторник от Асоциациятга на банките в България заявиха, че левове и стотинки се обменят в евро по фиксирания курс безплатно до края на юни. Не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната. Тя се прави без лимит в сумите, като клиентите се обслужват спрямо наличностите, с които клоновете разполагат. За суми над 30 000 лева е необходима предварителна заявка от 3 работни дни. А при големи количества монети клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове, разполагащи с монетоброячни машини, за да се осигури максимално удобен и ефективен процес.

Иванов благодари на всички търговци, които са имали достатъчно евро на 1 януари, а те не били малко. И допълни, че банките имат достатъчно монети и банкноти, с които търговците могат да се заредят.

НАП и КЗП извършват

масови проверки

във връзка с въвеждането на еврото. От началото на годината Комисията за защита на потребителите е направила 4000, след които са издадени 275 преписки и 70 наказателни постановления, сключени са 100 споразумения. От 1 до 5 януари са подадени 400 сигнала, които се обработват.

НАП е направила над 800 проверки, образувани са 70 наказателни преписки, както и 27 постановления на стойност 135 хил. лв. При едва 7% от проверените обекти са констатирани нарушения. За сравнение, в Хърватия процентът е стигнал до 40, уточни изпълнителният директор на НАП Христо Марков.

От 5 до 9 януари се предвиждат над 300 проверки на ден в търговия на дребно с хранителни стоки, фризьорски и козметични услуги, платени паркинги, фитнеси, агенции за преводи и други езикови услуги. От 8 януари започват проверки и в зимните курорти.

МВР също провежда информационни кампании, осигурен е ресурс за реакция при необходимост - полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро. Създадени са и мобилни екипи за реакция при сигнал за злоупотреби.

Има обаче проблеми с част от таксиметровите апарати. Проведена е среща с производителя, който е обяснил, че проблемът е технически и ще бъде отстранен. Над 80% от апаратите вече са коригирани.

101,7 лв. е цената на потребителската кошница в момента - колкото е била на 31 декември. Не се наблюдава поскъпване заради еврото, увери Иванов.

И успокои, че пенсиите ще

се изплащат в обичайния график

от 7 януари. 81% от пенсионерите ги получават по банков път, останалите - от пощата.

От координационния център обясниха още, че ваучери, издадени в левове, със срок на използване след 1 януари 2026 г. се преизчисляват в евро.

След надценките КЗК започна проверка и на доставните цени

След като представи големия си анализ на пазара на храни, Комисията за защита на конкуренцията започва по-детайлни проверки.

Първото, с което се захваща, са доставните и продажните цени в малките магазини. Комисията е поискала от търговците данни за мляко и млечни изделия, месо и месни продукти, яйца, олио, брашно, хляб и тестени изделия, минерална вода, включително и за предоставяни отстъпки по веригата на доставка - доставчици, производители, дистрибутори, търговци на едро.

КЗК е поискала информация и дали между февруари и декември миналата година е имало повишения на доставните цени и за кои продукти се отнасят, дали е имало увеличение на цените на едро през изминалия декември и предвижда ли се увеличение на крайните цени до края на март.

Фокусът на комисията ще са слаборазвити региони с ниска покупателна способност на населението.

