Асоциацията на банките: Няма такса и лимити за еврото

Банкноти и монети от левове в евро се обменят по фиксирания курс без никакви такси до края на месец юни и при спазване на Закона за въвеждане на еврото, включително когато левовете се внасят по сметка в евро. Това заявиха от Адоциацията на банките в България по повод сигнали, че се слагали такси и имало лимити.

До момента не са установени случаи на събрани такси във връзка с обмяната, посочват от асоциацията. Обмяната се извършва без лимит на сумите, като клиентите се обслужват според наличностите в съответния банков клон. При суми над 30 000 лева се изисква предварителна заявка от три работни дни. Още от първия работен ден е осигурено достатъчно количество банкноти и монети в евро.

Банките дават насоки на клиентите единствено с цел по-бързо и удобно обслужване. При големи количества монети, например, клиентите могат да бъдат насочвани към специализирани касови центрове с монетоброячни машини. Така се избягва забавяне и се улеснява процесът. Подробна информация може да се намери и на сайтовете на отделните банки.

При обмяната няма разлика между клиенти и неклиенти – всички се третират по един и същ начин. В същото време, като задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари, банките могат да изискват попълване на определени декларации и бланки, съгласно действащата нормативна рамка.

Асоциацията на банките в България припомня, че до края на януари левовите банкноти и монети остават законно платежно средство. През този период гражданите могат спокойно да плащат в брой с левове, без каквито и да е ограничения.