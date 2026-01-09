Бензинът в резервоара може да се развали само след месец

Бензинът има срок на годност, потвърдиха експерти в статия за Popular Mechanics. "Ако се остави неактивен в резервоара на автомобила, той може да се развали само за четири седмици." При правилно съхранение този срок на годност може да бъде удължен. Горивото, съхранявано в туби, при правилните условия, може да издържи от три до шест месеца, докато "стабилизаторите на горивото могат да удължат срока на годност до една до три години при оптимални условия", пише IFLScience.

В бензина, който се налива в колите, примесите като сяра се отстраняват в процеса на рафиниране и се добавят вещества като етанол, антикорозионни агенти и други добавки, предназначени за подобряване на производителността.

Някои от тези добавки могат да причинят определени проблеми. Етанолът е хидрофилен, което означава, че обича да се свързва с вода, и това свойство може да причини сериозни проблеми на автомобила.

Горивото има и олефини. Като въглеводороди с двойна връзка между два въглеродни атома, те са податливи на процес, наречен окисление. Те започват да реагират с кислорода във въздуха, създавайки неприятно, подобно на гума твърдо вещество, което може да запуши двигателя на колата ви.

Дългото задържане на гориво в резервоара може да доведе и до изпаряване. Това може да бъде проблематично, ако се опитвате да стартирате колата си през лятото, използвайки гориво, което е било в резервоара от зимата.