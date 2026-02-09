Кога и как да искате съвет от шефа, без да се излагате

Не му досаждайте с проблеми, които сами може да решите, но и не мълчете, ако сте в затруднение

"Точният човек" е специален проект на "24 часа" за професионалния успех, растежа в кариерата, личностното развитие, отношенията на работното място, за добрите практики на работодателите, за новини от HR сектора и мениджмънта, за пазара на труда и свободни работни места.

Общуването с шефа е сложно изкуство. Струва си да го овладеете, ако искате да растете в кариерата, а и стресът на работното ви място да бъде сведен до минимум. Има десетки повече или по-малко ефективни правила колко често да му задавате въпроси, кога и как да му искате съвет или помощ не само за решаването на служебни, но и на лични проблеми. Всички те засягат един принципен въпрос, чийто отговор специалистите постоянно търсят - за емоционалните граници в отношенията началник-подчинен.

Питайте навреме

Днес твърде елементарно звучи познатото от близкото минало правило, че колкото по-рядко се обръщате към шефа с молби, въпроси и предложения (т.е. колкото по-малко го натоварвате), толкова повече той ще ви цени. Напротив, в съвременния корпоративен свят е много важно да сте 100% наясно какво точно иска от вас ръководителят, а няма по-лесен начин от това да попитате. Такова е мнението на експерта по човешки ресурси Никол Уилямс, консултант на сайта LinkedIn Careers. През последните десетилетия отношенията между началници и подчинени кардинално са се променили. Сега работодателят си дава сметка, че трябва да положи усилия, за да задържи добрия служител в компанията си, като при това разчита, че няма да го води за ръчичка и да следи всяка негова стъпка.

Офисната атмосфера също се изменя. "Младите са склонни в много по-голяма степен да подлагат на съмнения решенията на началството. Те имат по-високи критерии, очакват от ръководителя да проявява повече емпатия и да реагира оперативно на потребностите на служителите си", твърди Никол Уилямс.

Но това може да се окаже сложна задача за някои шефове, особено ако са се формирали като професионалисти във времена на по-формален, по-подчинен на йерархията работен климат.

Не бива да разчитате на телепатичните способности на своя началник и трябва да говорите пределно ясно, когато обсъждате работните задачи. Задавайте уточняващ и въпроси, обсъждайте с шефа всички детайли, изяснявайте как ще решавате възникващите проблеми и колко често ще трябва да се отчитате за свършената работа.

Когато уточнявате какво точно се изисква от вас, дайте да се разбере, че целта ви е да повишите собствената си ефективност и приноса си за успеха на компанията.

Често се случва началникът да си има любимци. С тях се разбира най-добре, на тях възлага важните проекти. Ако вие не сте сред фаворитите, помислете как да подобрите отношенията си с началника и да спечелите доверието му. В този случай трябва да намерите идеален баланс - да не тичате в кабинета му с повод и без повод, а да оставите свършената от вас работа да говори сама за себе си. Но и да не прекалявате с дистанцирането от прекия контакт с шефа, за да ви забрави.

Опасно близки

Няма лошо дори да установите приятелски отношения с шефа, като споделяте свои лични истории в офиса. Уилямс смята, че екипите, в които между началници и подчинени съществува п одобна връзка, демонстрират по-голяма взаимна подкрепа в работата. Най-успешните колективи са тези, в които между шеф и подчинени са се установили здрави лични връзки. Благодарение на тях хората се грижат един за друг.

Само че не всички шефове искат да слушат разкази как сте прекарали уикенда или какви проблеми си имате с брата на жената. В такъв случай ще трябва да намерите други начини да установите по-близък контакт с шефа. Може например да разтопите леда, като го питате за предишния му професионален опит. Така ще постигнете определена степен на откритост и честност в общуването.

Цяло изкуство е да се задържите на гребена на приятелската вълна в общуването с началника, но без да задълбавате прекалено в сближаването. В никакъв случай не бива да се сприятелявате от "политически съображения". Отношения, построени върху интриги и борба за власт, най-често завършват с катастрофа. Все някога началникът ще заподозре, че се сближавате с него неискрено, само заради собствената си кариера.

Няма "Не мога"

Необходимостта от поддържането на лични, приятелски и извънслужебни контакти с шефа са в противоречие с известната максима, че към началника винаги трябва да се обръщате с готово решение и да не го занимавате с проблеми, включително лични. Тази максима, според Линда Хил, преподавател в Харвардския бизнес колеж, е една от големите заблуди за това как и кога да се допитвате до шефа.

Вярно е, че никой не се радва на проблеми, а да ангажирате началника с тях, означава да му дадете повод да заподозре, че не се справяте с работата си. Затова, преди да се обърнете за помощ към шефа, положете усилия да огледате още веднъж проблема от всички страни и предложете поне частични или възможни подходи за решение.

Обаче правилото да се поднасят на ръководителя само решения, но не и проблеми, невинаги работи, предупреждава Хил. Често хората не смеят да споделят проблема и да поискат съвет за решаването му от шефа просто защото те самите нямат идея за полезен ход.

Ако е назрял сериозен проблем, с който не се справяте, не чакайте, а веднага помолете шефа за помощ. Та нали прякото задължение на топ мениджъра е да търси изход, когато служителите не могат да се справят, съветва Хил.

Тук има значение историята на отношенията ви. Ако шефът ви знае, че нямате навик при най-малката трудност да тичате при него, ако между вас съществува доверие, той ще разбере, че сте дошли, защото действително се нуждаете от помощ.

Добре е, когато се обръщате за съвет към началника и имате възможни варианти за разрешаването на проблема, да му ги поднесете така, сякаш идват от самия него. Формулирайте предложението си като продължение на изказана по-рано от началника идея. Например: "Нека сега постъпим точно така, както вие навремето предложихте."

Оплакванията са по-особен елемент в общуването с ръководството. Има правило, което гласи: "Никога не хленчете пред шефа." Наистина, така демонстрирате слабост, признавате, че не сте в състояние да се справяте с трудностите. Каквито и да са те, щом чувствате, че не сте в състояние да сдържате емоциите си, по-добре да не ходите при шефа и да му плачете на рамото. Друго е, ако по време на разговор се появи възможност да споделите. Бързо помислете с какви думи да кажете какво ви тежи на сърцето.

Полезни хватки

Добре е шефът да ви отдели на фона на останалите. Само така ще си спомни първо за вас, когато трябва да назове най-добрите си служители.

За да го накарате да ви обърне внимание, може да се нагърбите примерно с обществени дейности, които изискват допълнителни контакти с шефа. Може да потърсите малък недостатък в организацията на работата и да предложите начин да го отстраните. Така ще покажете загриженост за успеха на компанията.

Недостатъкът обаче наистина трябва да е малък. Големите са грижа на началника и ще излезе, че той не си гледа работата или че вие сте по-компетентен от него.

Без подмазване

Да се подмазвате нашефа е рисковано. Бързо ще си заслужите справедливото презрение на колегите. А и опитният началник безпогрешно надушва подмазвача кариерист и може да предприеме неутрализиращи мерки.

Има начини да се сближите с началника и да му станете приятни, без да прибягвате до явно ласкателство. Напримерда го опознаете, като от време на време му задавате лични въпроси. Или му споделяте някаква ценна информация, която ще му позволи да демонстрира компетентност пред другите.

Използвайте понякога в разговорите негови изрази, сентенции, думички, но го правете относително рядко и винаги на място.

И мълчанието е злато

● След като задачата ви е поставена и параметрите й са изяснени, не подпитвайте отново и отново има ли промяна в сроковете, а просто си вършете работата.

● Щом сте изяснили с шефа какво трябва да свършите, вършете го без импровизации. Няма смисъл да споделяте с шефа, че имате друга, може би по-добра идея и да го питате какво мисли за нея. Не оспорвайте неговите заръки, а гениалната си идея разработете по-късно.

● Не се опитвайте публично да надговорите шефа или да наложите своята гледна точка. Но ако сте 100% сигурни, може да изпълните задачата така, както вие смятате за уместно. При успех шефът надали ще ви търси сметка за детайлите. Е, при неуспех ще си носите последствията за импровизациите.

● Не бързайте да докладвате за предсрочно свършена работа. Оставате си време за повторното є оглеждане и за откриване на евентуални пропуски. Пък и щом сте свършили едно, веднага ще ви натоварят с друго.

● След като изпълните задачата, не питайте шефа как оценява свършената работа. Ако сметне за нужно, сам ще ви каже.

