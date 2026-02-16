Това (съмнително) удоволствие "работа в екип"

Ще се разбирате с колегите, ако определите ролята си в групата и спазвате правилата

Шефовете обикновено назначават служители така, че да си осигурят в екипа хора с разнообразни качества. Често обаче се оказва, че макар и да вършат добре работата си, тези жени и мъже са толкова несъвместими като характери, че общата дейност се превръща в мъчение.

Какво не бива да правите, как да се впишете в екипа и да изпитвате удоволствие от общуването с шефовете и колегите си, обясняват френските психолози Каролин Обе и Венсан Русо.

Защо е нужно?

"Понеже природата е несравнимо мъдра, наблюдавайте пчелите и мравките. Всяка от тях знае точно какво има да върши, никоя не пречи на останалите и резултатът е общото благополучие. Човешките екипи също се формират на принципа на колективното съзнание. Когато енергиите на отделните индивиди се обединят, те се умножават. Получава се нещо като свръхиндивид с огромна съзидателност, производителност, физическа и психическа издържливост. Също като при насекомите, резултатът е всеобщо благополучие", казват психолозите.

Те обясняват, че специалистите по човешки ресурси най-често използват два модела при подбора на персонал за екипи.

Моделът на Белбин

За да работи добре един колектив, всеки трябва да играе определена роля в него. След дългогодишни проучвания британският психолог д-р Мередит Белбин предлага т.нар. Модел на Белбин. В него обяснява какви са типичните роли в сплотения колектив. Когато той е малък, се случва един и същи човек да изпълнява няколко роли едновременно. Нерядко хората преминават от една в друга роля в зависимост от ситуацията.

Координатор. Обикновено това е лидерът на екипа, който следи за постоянното взаимодействие между членовете му.

Оформител. Той моделира усилията на колектива, като установява приоритетите, подрежда целите, измисля тактики за постигането им.

Изпълнител. Така се нарича човекът, който върши конкретни дейности.

Довършител. Негова задача е да довежда нещата докрай и да следи никой да не се отклонява от предначертания план.

Съотборник. Той е душата на компанията. С лекота повдига настроението, успокоява околните, разрешава спорове. Нерядко обаче самият той не е достатъчно трудолюбив и упорит.

Откривател на ресурси. Задачата му е да общува извън колектива, за да внася в него свежи чужди идеи.

Растение. С това странно име Белбин нарича хората, които са неизчерпаеми източници на нови идеи, но често нямат представа как да ги осъществят.

Наставник-оценител. Този човек преценява и анализира идеите на околните.

Специалист. Тясно специализиран е в своята област, но му липсват свежи хрумвания.

Теорията на Бене и Шитс

Учените Кенет Бене и Пол Шитс лансират сходна, но по-подробна теория. Според тях във всеки екип съществуват 26 различни роли, като по няколко могат да бъдат изпълнявани от един служител. Всички тези роли се разделят на 3 групи в зависимост от уменията на хората.

С изпълнителски умения. Това са хората, които разработват даден проект в най-малки подробности и стъпка по стъпка вървят към осъществяването му. Сред тях се открояват търсачите на информация, даващите мнения, критиците.

С лични и социални умения. Макар че не са твърде трудолюбиви, точно тези хора помагат на групата да функционира възможно най-добре. Сред тях има окуражаващи околните, правещи компромиси, решаващи проблеми.

С дисфункционални и индивидуалистични качества. Това са жените и мъжете, които предизвикват скандалите в колектива и могат да спрат неговото развитие. Става дума за агресори, доминанти и самовлюбени, които обаче могат да бъдат отлични специалисти в своите области, така че са необходимо зло.

Лесно е да се впишете

След като определите коя роля най-много би ви подхождала, се постарайте максимално добре да се впишете в екипа.

Фокусирайте се. За да разберете към какво се стремите и да не изпускате вярната посока, си задайте няколко въпроса: "Защо съм тук?", "Какъв резултат очаквам от осъществяването на проекта?", "С какъв срок разполагам?", "Колко често трябва да обсъждам плановете си с колегите?", "Какъв е бюджетът ни?", "Каква е ролята на всеки от нас?", "Кои въпроси трябва да обсъждам с шефа и кои да решавам сам?".

Бъдете лоялни. Винаги се старайте да бъдете верни на фирмата, ръководството и колегите си. Дадете ли обещание, задължително го спазвайте. Ако знаете, че нямате време или възможност да свършите нещо, го признайте. Не закъснявайте и постоянно се стремете да бъдете на ниво.

Общувайте. Няма защо да вършите само онова, което ви е възложено. Нали работите по общи проекти, като екип? Чуете ли да се обсъжда идея, която няма как да бъде осъществена, си кажете мнението. Ако имате по-добро предложение, не го крийте. Но щом нямате, не се натягайте излишно. В случай че харесате нечие хрумване, похвалете колегата. Доказано е, че когато хората в един екип взаимно се поддържат и насърчават, работата върви по-гладко и качествено.

Когато обсъждате служебни дела, трябва също да внимавате как се изразявате. Ако става дума за задача, която се очаква да свършите сами, казвайте "аз". Обсъждате ли общ план, използвайте "ние", не "аз" или "ти". Вместо да подхвърляте "Как така не си се справил? Ти трябваше да предвидиш това!", кажете "Сигурен съм, че ние ще се справим с това".

Гъвкавостта е задължителна. В процеса на работата е възможно да настъпят промени. Понякога бюджетът се оказва недостатъчен, друг път някой се сблъсква с непреодолим проблем, възможно е член от екипа да се разболее и да се наложи да отсъства. Не се ядосвайте, ако трябва да преосмисляте целите си или начините за тяхното постигане. Всяко зло е за добро, така че е възможно криволиците да ви изведат към по-добър път към успеха.

Не се правете на лидер. В екипа всеки играе определена роля. И понеже фирмата ви вече си има ръководител, няма нужда да дублирате неговите функции, като си присвоявате задължения, а и привилегии, които не ви се полагат по договор.

Защо подбирате толкова? Всеки е склонен да предпочете по-лесните, бързи и носещи печалба задачи. Но ако го правите постоянно, колегите ще ви намразят, а и шефът ще забележи. Затова редувайте приятните с неприятните задължения.

Помагайте. Колкото и строго да са разпределени задачите ви, все може да се случи някой от екипа да забуксува, да има лични проблеми или да не разполага с достатъчно време. В такъв случай му протегнете ръка и бъдете сигурни, че рано или късно ще ви върне услугата.

Споделяйте информацията. Намирате се в тази фирма и с тези хора, за да гоните обща цел, а не за да плетете интриги. Щом разполагате с информация, която би доближила някого от екипа до въпросната цел, не се колебайте да я споделите гласно.

Вслушвайте се в препоръки. Ако усетите, че се отклонявате, помолете някого да ви помогне да се върнете към целта. На всекиго се случва, а и колегите ще се почувстват полезни и оценени.

Забравете самоизтъкването. Дори да сте с ясното съзнание, че отлично сте свършили поверените ви задачи, не го казвайте гласно. Шефът ви и без това го е забелязал, това е достатъчно.

Няма полза от злословене. Колкото и да ви е любопитно, се постарайте да не надавате ухо към слухове. Не говорете зад гърба нито на ръководителите, нито на колегите си, ако не искате да ви се отплатят със същата монета.

