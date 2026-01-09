"Мета" подписа мащабни сделки за ядрена енергия, за да захранва изкуствен интелект

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Мета" е сключила споразумения с три компании за ядрена енергия, съобщи NBC.

Една от тези енергийни компании е подкрепяна от главния изпълнителен директор на OpenAI Сам Алтман.

Договорите с Vistra, TerraPower и Oklo – компании, които работят върху ядрени енергийни технологии – са свързани със суперкомпютърната система Prometheus ("Прометей") на "Мета", която се изгражда в центъра за данни в Ню Олбъни, щата Охайо. Финансовите параметри на сделките не са публично оповестени.

След новината акциите на Vistra и Oklo скочиха съответно с 15% и 17%, докато тези на "Мета" останаха без съществена промяна.

Главният изпълнителен директор на компанията Марк Зукърбърг обяви проекта "Прометей" през юли и го определи като ключов за развитието на AI технологиите на компанията. Очаква се системата да влезе в експлоатация през 2026 г.

"Мета" посочва, че проектите с трите компании ще добавят общо 6,6 гигавата енергийни мощности до 2035 г. – повече от цялото електропотребление на щата Ню Хемпшър.

„Съвременните центрове за данни и AI инфраструктурата са от ключово значение за утвърждаването на САЩ като световен лидер в изкуствения интелект", заяви ръководителят на отдела за публични политики на "Мета" Джоел Каплан.

Компанията ще подпомогне финансирането на ядрените централи на Vistra в Охайо и Пенсилвания, като удължи техния експлоатационен живот и увеличи производството на електроенергия. Проектите на TerraPower и Oklo все още са в процес на разработка.

"Мета" очаква споразуменията да създадат хиляди работни места в строителството и стотици постоянни работни места за експлоатация на съоръженията.

Сделките са част от по-широките усилия на компанията да си осигури енергия за AI инфраструктурата си. Компанията преследва целта на Зукърбърг за създаване на т.нар. „свръхинтелект" – изкуствен интелект, който значително превъзхожда човешките възможности в много области.