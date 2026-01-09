Ричард Алибегов: Ресторантьорите са готови за плавен преход към еврото, банките създават пречки

"Ресторантьорите са готови за плавен преход към еврото, но софтуерните изисквания на банките създават излишни пречки", заяви, председателят на управителния съвет на Българската асоциация на заведенията (БАЗ) Ричард Алибегов пред NOVA NEWS.

Според него макар бизнесът от години да оперира с европейската валута, изискването за светкавична смяна на цените в новогодишната нощ е предизвикало технически затруднения.

"Държавната намеса в пазарната икономика е опасен прецедент", коментира Алибрегов по повод актуалните законопроекти за таван на надценките.

„Нашият сектор отдавна работи с еврото – и хотелиерският, и ресторантьорският, така че нямаше сътресения" заяви Алибегов и добави, че проблемът в новогодишната нощ било изискването от 12:00 ч. и 1 минута цените вече да са в евро.

"Това беше излишно и създаде малко хаос, тъй като никой не работи на Нова година в IT компаниите. Имаше алгоритми, които не сработиха – излизаха суми в евро в лева, суми в лева в евро, блокираха касови апарати“, каза още Алибегов.

Той предупреди алармира за сериозен логистичен проблем с кешовите наличности в банковата система. Според него банките не разполагат с достатъчно евро.

"В малките населени места е трагично, там изобщо няма евро в обращение", заяви Алибегов и допълни, че дори в големите търговски банки, ако искате да смените пакет от 3000-5000 евро на дребни банкноти и монети, казват на клиентите да се върнат след пет дни. "

Законът казва: когато хората плащат в лева, вие връщате в евро, освен ако нямате. Ами ние като няма откъде да вземем евро, започваме да връщаме левове“, заяви той.

„Това е невъзможно. В условия на пазарна икономика не мога да си представя как държавата ще вкара такъв таван. Тук се връщаме малко в комунизма, от който избягахме“, коментира Алибегов относно предложението за таван от 20% на надценките за основни храни. Той поясни, че цените се формират от разходите, които сериозно са се повишили.