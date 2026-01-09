Дават 246,55 млн. евро на ББР, за да отпуска пари за саниране

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кабинетът дава 246 556 225 евро от Механизма за възстановяване, за да отпуска банката субсидии за обновяване на жилищни сгради. Проектът на постановлението е публикуван за обществено обсъждане.

Така министрите прехвърлят задължение за осигуряване на еврофинансиране от регионалното министерство към банката. Тъй като тя досега не е имала ангажименти по плана за възстановяване, се налагало това постановление на правителството.

ББР ще създава Инвестиционен комитет, който пък ще класира проектните предложения по етап 1-ри и 2-ри на процедурата "Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд".

Европейските пари за саниране са териториално разпределени.

25 564 594 евро са за най-големите градове - Столична община, Пловдив, Варна и Бургас.

Във втора група са Стара Загора, Русе, Плевен, Велико Търново, Благоевград, Видин, за които е определена същата сума..

За 41 града (Враца, Ловеч, Лом, Монтана, Троян, Габрово, Горна

Оряховица, Севлиево, Разград, Свищов, Силистра, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол, Нова Загора, Айтос, Карнобат, Казанлък, Свиленград, Харманли, Димитровград, Кърджали, Хасково, Асеновград, Велинград, Смолян, Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Карлово, Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, Кюстендил, Перник, Петрич, Самоков и Сандански) сумата е 17 895 216 евро.

В четвърта група са 215 общини, попадащи в дефиницията за селски район, парите са 17 895 216 евро.

Българска банка за развитие сключва споразуменията за финансиране не по-късно от 30 юни 2026 г.