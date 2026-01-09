Язовир "Ивайловград" смекчил със 70% върха на високата вълнa. По обед притокът към каскада "Арда" намаля десетократно

По обяд на 9.01.2026 г. притокът към каскада "Арда" вече е намалял десетократно и е в размер от 131 кубически метра в секунда. През преливника преминава водно количество в размер от 94 кубически метра в секунда, съобщават от НЕК. Оттам припомнят, че в 22 ч на 7 януари е регистриран връх на високата вълна от 1156 кубически метра в секунда.

Целият обем на преминалата висока вълна през водохранилището е в размер от 100 милиона кубически метра, което е повече от целия полезен обем на водохранилището, т.е. не е възможно регулиране на постъпващите водни количества без преливане, съобщават от Националната електрическа компания.

През периода на провеждане на високата вълна ВЕЦ "Ивайловград" е работил в денонощен режим.

Каскада „Арда" включва язовирите „Кърджали", „Студен кладенец" и „Ивайловград". Към 9.01.2025 г. каскадата е в състояние на експлоатация при затихваща усложнена метеорологична обстановка, с високи завирени обеми и преминаваща висока вълна през язовир "Ивайловград".

Река Арда се характеризира със значителни колебания в оттока и зимно многоводие, като управлението на язовирите изисква повишено внимание с оглед честото преминаване на високи вълни през каскадата и свързаното с това безопасно преливане през преливниците.

Завирените обеми в язовирите са:

- „Кърджали" – 87% от общия му обем

- "Студен кладенец" – 94% от общия му обем

- „Ивайловград" – запълнен изцяло капацитет с преливане на водни количества през преливника.

От НЕК припомнят, че на 7.01.2025 г. е констатирано рязко повишение на притока към язовир „Ивайловград" в резултат на интензивни поройни валежи във водосбора на р. Крумовица. След анализ на данните стартира процедура за преминаване на язовира в условията на провеждане на висока вълна. Своевременно са извършени необходимите действия за уведомяване на всички институции, ведомства и местни власти, имащи отношение към процеса по оповестяване. В 22 ч същата вечер е регистриран връх на високата вълна в размер от 1156 кубически метра в секунда. При този обем на вълната язовирът бързо изчерпва свободния си обем и в полунощ започва преливане през облекчителните му съоръжения. Дежурният оперативен персонал в НЕК започва подаване на информация за състоянието на язовира през 2 часа денонощно.

Язовир „Ивайловград" изпълни своето предназначение за овладяване на поройния характер на река „Арда", смекчавайки с около 70% върхът на висока вълна от 1100 куб. метра в секунда до изпускани след язовира до 330 кубически метра в секунда.