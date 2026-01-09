ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Милиардите на Сребърния фонд в БНБ и в ДЦК (Обзор)

3580
Кабинетът реши парите на Сребърния фонд да продължат да се управляват консервативно. СНИМКА: АРХИВ

Натрупаните средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система - т. нар. Сребърен фонд , да  продължат да се управляват консервативно и  да  останат по сметка на БНБ като част от фискалния резерв на страната,  реши кабинетът в оставка в петък.

Така се продължава основния принцип при управлението - парите  да  бъдат защитени и да се елиминира рискът от инвестиционни загуби. С това  се гарантира запазването на номиналния размер  на акумулираните във фонда публични ресурси.

  Според специалния закон парите в Сребърния фонд се набират от излишъци в бюджета, каквито  отдавна вече  няма, както и от отчисления от приватизационни сделки, концесионни такси и глоби.   Наличните към декември 2025 г. 4,2 млрд. лв. се олихвяват  всеки месец, те са по сметка в БНБ, като     за 2024 г.  доходността е  над 110  милиона лева.

В последния анализ на  Икономическия и социален съвет за пенсионната система у нас от края на миналата година е посочено, че моментът е  подходящ да се обмисли дали активите на Сребърния фонд да не бъдат изведени от фискалния резерв и да има допълнителни приходи.

 Предложението е определен процент от събрания ДДС да влиза в този фонд. Аргумент за такава смяна е, че  разходите за пенсии през последните години растат с по-бързи темпове от активите в Сребърния фонд. Ако тенденцията се задълбочи, до няколко години парите в него няма да могат да покрият пенсиите дори за два месеца.  Решение обаче още няма.

Кабинетът реши парите на Сребърния фонд да продължат да се управляват консервативно. СНИМКА: АРХИВ

