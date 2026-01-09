Милиардите на Сребърния фонд в БНБ и в ДЦК (Обзор)

Натрупаните средства в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система - т. нар. Сребърен фонд , да продължат да се управляват консервативно и да останат по сметка на БНБ като част от фискалния резерв на страната, реши кабинетът в оставка в петък.

Така се продължава основния принцип при управлението - парите да бъдат защитени и да се елиминира рискът от инвестиционни загуби. С това се гарантира запазването на номиналния размер на акумулираните във фонда публични ресурси.

Според специалния закон парите в Сребърния фонд се набират от излишъци в бюджета, каквито отдавна вече няма, както и от отчисления от приватизационни сделки, концесионни такси и глоби. Наличните към декември 2025 г. 4,2 млрд. лв. се олихвяват всеки месец, те са по сметка в БНБ, като за 2024 г. доходността е над 110 милиона лева.

В последния анализ на Икономическия и социален съвет за пенсионната система у нас от края на миналата година е посочено, че моментът е подходящ да се обмисли дали активите на Сребърния фонд да не бъдат изведени от фискалния резерв и да има допълнителни приходи.

Предложението е определен процент от събрания ДДС да влиза в този фонд. Аргумент за такава смяна е, че разходите за пенсии през последните години растат с по-бързи темпове от активите в Сребърния фонд. Ако тенденцията се задълбочи, до няколко години парите в него няма да могат да покрият пенсиите дори за два месеца. Решение обаче още няма.