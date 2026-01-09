На 14 януари се очаква решение на Върховният съд на САЩ по делата за митата на Тръмп

Върховният съд на САЩ се очаква да обяви следващите си решения на 14 януари. Сред висящите дела остава и това, което оспорва законността на глобалните мита, наложени от президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съдът посочи на официалния си сайт, че може да публикува решения по разгледани дела при следващото си насрочено заседание в сряда, 14 януари. Върховният съд не обявява предварително кои дела ще бъдат решени. В петък съдиите постановиха решение само по едно наказателно дело.

Съдът не се произнесе днес по делото за митата, които представляват ключов елемент от търговската политика на Тръмп. Делото е сериозен тест за обхвата на президентските правомощия и за готовността на съда да ограничи използването на извънредни законови механизми от страна на държавния глава след завръщането му в Белия дом през януари 2025 г. Очаква се решението да има и отражение върху световната икономика.

По време на устните пледоарии на 5 ноември съдии както от консервативната, така и от либералната партия, изразиха съмнения относно законността на митата, наложени въз основа на Закона за международни извънредни икономически правомощия от 1977 г., предназначен за прилагане при национални извънредни ситуации. Администрацията на Тръмп обжалва решенията на по-ниските съдилища, според които президентът е превишил правомощията си.

Тръмп защитава митническата си политика с аргумента, че тя е укрепила финансово Съединените щати. В публикация в социалните мрежи от 2 януари той заяви, че евентуално решение на Върховния съд срещу митата би било „ужасен удар“ за страната.

Президентът се позова на закона от 1977 г., за да наложи т.нар. „реципрочни“ мита върху вноса от почти всички основни търговски партньори на САЩ, като мотивира действията си с търговския дефицит на страната. Същият закон беше използван и за въвеждане на мита срещу Китай, Канада и Мексико, като администрацията посочи трафика на фентанил и други незаконни наркотици като заплаха за националната сигурност.

Делата са заведени от компании, засегнати от митата, както и от 12 американски щата, повечето от които се управляват от Демократическата партия.

Освен по спора за митата Върховният съд предстои да се произнесе и по други значими дела, включително по оспорване на ключова разпоредба от Закона за избирателните права от 1965 г., както и по дело срещу закон в щата Колорадо, забраняващ т.нар. „конверсионна терапия“ за непълнолетни лица от ЛГБТ общността.