Димитър Радев: Преминахме през политическа турбулентност, но съхранихме финансовата стабилност

Членството в еврозоната е институционална консолидация, а не награда за България. Това заяви управителят на БНБ Димитър Радев по време на организирана от Представителството на ЕК в София среща с посланиците на страните от ЕС в България.

Радев подчерта, че страната ни е запазила финансовата си стабилност, въпреки турбулентните процеси в политиката.

"Присъединяването на България към еврозоната е формална институционална стъпка. Но то е и кулминацията на дълъг процес на икономическа интеграция, съгласуване на политики и споделена отговорност — процес, който се развиваше при условия, които невинаги бяха лесни", каза шефът на БНБ, цитиран от NOVA.

"През последните години България премина през периоди на вътрешна политическа турбулентност, белязани от фрагментирано управление и повтарящи се изборни цикли. Това, което заслужава да бъде подчертано, е, че въпреки това макроикономическата и финансовата стабилност бяха съхранени. В същото време би било некоректно да не се признае, че фискалната дисциплина — традиционно силна опора на нашата рамка за икономическа политика — беше поставена под натиск. В този смисъл членството в еврозоната не следва да се разглежда като награда за минали резултати, а като рамка, която укрепва отговорността и засилва стимулите за провеждане на предпазлива и ориентирана към бъдещето макроикономическа и фискална позиция", посочва шефът на националната ни банка.

На практика България функционира като де факто икономика на еврозоната от много години. Валутният борд, обвързан с еврото, изгради стабилни очаквания и оформи избора на политики по начин, съпоставим с участието в Икономическия и паричен съюз — макар и без представителство в неговите органи за вземане на решения. Приемането на еврото преодолява тази дългогодишна институционална асиметрия, като привежда отговорността в съответствие с представителството.

"Този преход се осъществява на фона на засилена глобална несигурност. Геополитическото напрежение, икономическата фрагментация, шоковете от страна на предлагането и финансовата волатилност продължават да подлагат на изпитание както икономиките, така и институциите. В такава среда устойчивостта не е функция единствено на мащаба. Тя зависи от надеждността на институциите, предвидимостта на политиките и способността за колективни действия", посочва Радев.

По думите му ролята на Европа в този контекст е централна. Еврозоната не е просто парична система; тя е котва на стабилност в една все по-сложна глобална система. Нейната сила произтича от основаното на правила сътрудничество, институционалната дълбочина и координираните действия. Разширяването на еврозоната, когато е основано на реална подготвеност, укрепва тези качества и засилва целостта на общата рамка.

"България подхожда към членството в еврозоната с ясно осъзнаване на своята отговорност. Ние не възприемаме участието си в Европейската централна банка и Евросистемата като защита от необходимостта от адаптация, а като ангажимент към дисциплина, последователност и конструктивно участие — особено при по-сложни и изискващи обстоятелства", заявява управителят на БНБ.

"Приемането на еврото не се постига в изолация. То се основава на доверие, сътрудничество и задълбочен диалог между националните институции и европейските партньори. Вашата роля в този процес беше както конструктивна, така и съществена. Присъединяването на България към еврозоната следва да се разбира по-малко като церемониален етап и повече като институционална консолидация — такава, която укрепва както националната стабилност, така и кохезията на еврозоната като цяло. Нашето намерение е да отговорим на това доверие чрез последователни политики, отговорно участие и дългосрочен европейски ангажимент", допълва Радев.