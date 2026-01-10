БНБ засече: в оборот са 16,1 млрд. лв. и над 3,1 млрд. евро

Касовите центрове на централната банка работят извънредно всяка събота до 31 януари, офисите на някои банки – също

Без такса ще се обменят левове до юни, а в БНБ без срочно и без такса и след тази дата

За смяна на над 30 000 лв. се уведомява три дни преди това, а за суми над 10 000 лв. се изисква декларация за произхода им

Сменяйте стотинки само в офиси с машини за броене

Централната банка следи за спазване на правилата, нарушенията са единични, неправилно начислени такси при обмяна са възстановени

Само 9 дни след въвеждането на еврото- на 9 януари близо половината левове вече са превърнати в евро. В оборот са 16,1 млрд. лв., което е 48% от обема им преди приемането на еврото. Снабдяването с евробанкноти и евромонети върви по план и общата им стойност е над 3,1 млрд. евро, отчетоха от БНБ.

За да могат всички желаещи да обменят парите си, касите на БНБ и на териториалните поделения на „Дружество за касови услуги" АД ще работят извънредно и ще извършват обмяна на левове в евро на 10, 17, 24 и 31 януари 2026 г. Информация за това има на сайта на централната банка.

Част от търговските банки в страната също осигуряват извънредно обслужване в съботните дни през месец януари 2026 г. Актуална информация за работещите банкови клонове се публикува на интернет страницата на Асоциацията на банките в България и на страниците на съответните банки.

През първите шест месеца на 2026 г. банките извършват безплатна обмяна на банкноти и монети от левове в евро в неограничено количество по официалния валутен курс, успокояват от БНБ.

За суми над 30 000 лв. се изисква предварителна заявка от три работни дни. Без такса се извършва и внасянето и обмяната на левове по сметка на клиента в евро. Банките са задължени да извършват безплатна обмяна както за свои клиенти, така и за лица, които не са техни клиенти, без ограничения по отношение на вида и размера на обменяните банкноти и монети.

При обмяна от лица, които не са клиенти на съответната банка, до 5000 евро идентификацията се извършва въз основа на валиден документ за самоличност. Над този размер се изисква идентификация и деклариране на допълнителни обстоятелства, включително произход на средствата, в съответствие със законовите изисквания.

Обмяната на монети в големи количества се извършва в банкови клонове, разполагащи със специализирано оборудване, като обработката изисква технологично време. Банките предоставят информация и насочват клиентите към клоновете, в които е налично съответното оборудване.

БНБ извършва проверки по всеки постъпил сигнал, свързан с процеса на обмяна на левове в евро. Констатираните до момента нарушения в банковия сектор са изолирани и се коригират при установяването им в съответствие с приложимата нормативна уредба.

В отделни констатирани случаи на неправомерно начисляване на такси начислените суми са своевременно коригирани и възстановени, поради което към настоящия момент не са налице случаи на ощетяване на граждани.

БНБ благодари на медиите и гражданите за подадените сигнали и ще продължи да разчита на тяхното съдействие при установяване на нередности в банковия секкор.



А по повод продължаващите запитвания за стаартовите пакети евромонети, от БНБ припомнят, че продажбата им приключи на 30 декември 2025 г. в съответствие с нормативните изисквания. От 1 януари 2026 г. гражданите и търговците могат да се снабдяват с евромонети чрез обслужващите ги банки по ред, определен от съответната банка.