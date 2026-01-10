Износът на зелен чай от Япония достигна 70-годишен връх

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Износът на зелен чай от Япония е достигнал най-високото равнище от над 70 години благодарения на бързо нарастващото търсене в чужбина на матча и обезценяването на японската йена, предаде Киодо.

Между януари и октомври 2025 г. износът на чай е скочил с 44 процента спрямо същия период на предходната година до 10 084 тона. САЩ са страната, която купува най-много японски чай, внасяйки 3497 тона за 10-те месеца, следвани от Тайван, Тайланд и Германия.

Износът на зелен чай на Япония нараства девет поредни години, което отразява нарастващата популярност на японските храни сред потребителите в чужбина.

Въпреки нарастващите продажби в чужбина годишните доставки остават под 10 000 тона след пика от 11 553 тона през 1954 г., отчасти поради нарастващата популярност на китайския чай.

Въпреки слабото търсене на зелен чай в Япония, цените на чаените листа се повишават през последните години предвид намаляващото производство.

През 2024 г. Япония е произвела около 74 000 тона чаени листа, което е с над 10 процента по-малко от десетилетие по-рано.

Според земеделска кооперация в югозападната префектура Кагошима, основен производител на чаени листа в страната, листата, произведени между октомври и ноември, които обикновено се използват за бутилирани чаени напитки, са достигнали цена от над 2500 йени (16 долара) за килограм, което е шест пъти повече от предходната година, пише БТА.