От танци до фабрики: кога хуманоидните роботи ще станат наистина полезни

Хуманоидни роботи танцуват, изпълняват акробатични трикове, раздават карти на блекджек и играят пинг-понг тази седмица по време на изложението за потребителска електроника Си И Ес (Consumer Electronics Show – CES) в Лас Вегас. Спектакълът е хубав, но част от индустрията вече очаква момента, в който роботите ще бъдат наистина полезни, а няма да служат само за атракция, пише Франс прес.

Макар роботите отново да бяха звездите на технологичното изложение в Лас Вегас, много представители на сектора предупреждават, че ще са необходими години, докато достигнат ниво, равно на човека, и това ще изисква още огромно количество данни за обучение.

За да станат автономни, роботите се нуждаят от изкуствен интелект (ИИ), способен да превръща възприятието на образи и звуци в действия – нещо, което надхвърля възможностите на сегашните големи езикови модели (LLM), захранващи приложения като „ЧатДжиПити" (ChatGPT) или „Джеминай" (Gemini).

Процесът, при който изкуственият интелект се самообучава, се базира на огромни количества данни от текстове и изображения, основно от интернет. Засега той е крайно недостатъчно, за да се „научат" роботите да боравят примерно с кухненски прибори или инструменти в склад.

„Ако искате (роботите) да усвояват телесни умения, трябва да ги поставите в тяло", обяснява проф. Хени Адмони от Института по роботика към университета „Карнеги Мелън".

Кристиан Роксет, основател на платформата, посветена на развитието на хуманоидните роботи „Хуманоид.гайд" (Humanoid.guide), сравнява сегашната ситуация със заключване на дете в стая с надеждата, че то ще опознае само външния свят.

„Показаха роботи, които танцуват и изпълняват кунг-фу, сега ни покажете, че те могат да бъдат продуктивни", казва Кристиан Роксет.

Въпреки че темпът на развитие се ускори през изминалата година, особено по отношение на компонентите, според основателя на платформата „Хуманоид.гайд" това все още не е достатъчно бързо.

В преследване на тази цел базираната в Шънцзън китайска компания "ЕнджинЕйАй" (EngineAI) си сътрудничи с американски технологични гиганти като „Амазон" (Amazon) и „Мета" (Meta), за да оборудва своите роботи с „мозъци" от изкуствен интелект, обяснява за АФП основателят ѝ Евън Яо.

„Опитваме се да симулираме хората, но роботите никога няма да станат като тях (...) защото човекът е емоционално същество и още много неща", предупреждава той, докато един от роботите му отправя страничен ритник към него.

Друга компания – „Роботера Тийм" (Robotera Team) представи своя хуманоиден робот, разработен за научни изследвани, който в момента тренира за участие в Пекинския маратон след няколко месеца.

Според Асоциацията за потребителска технология (Consumer Technology Association - CTA), организатор на изложението в Лас Вегас, роботехническата индустрия е динамична и с голям потенциал, като световният пазар на тези технологии през 2030 г. се очаква да достигне около 179 милиарда долара – приблизително колкото е днес пазарът на видеоигрите.

По-голямата част от този растеж се очаква в заводи, складове и в оперативната дейност на компаниите, където роботи, но не непременно хуманоидни, работят в контролирана среда.

Според Артьом Соколов, основател на базираната в Лондон компания „Хуманоид" (Humanoid), разработваща комерсиално приложими хуманоидни роботи, способни да работят в реални условия, няма причина те да не могат да извършват същата дейност като човека.

Южнокорейският автомобилен гигант „Хюндай" (Hyundai) например представи по време на изложението своя версия на хуманоидния робот „Атлас" (Atlas), създаден в сътрудничество с разработчици от американската инженерна и робототехническа корпорация „Бостън дайнамикс" (Boston Dynamics), като плановете са той да бъде тестван в заводи на автомобилостроителя.

Предвид все още значителния недостиг на обучение, наблюдателите в сектора приемат с предпазливост твърденията на компании, които заявяват, че разполагат с хуманоидни роботи, спосои да работят без човешки надзор.

„Има много нови компании, които твърдят, че разработват автономни хуманоидни роботи", казва проф. Хени Адмони.

В действителност „тези системи често се управляват дистанционно - има човек в костюм или използващ контролери, като всяко негово движение се пренася върху робота".

За да компенсират недостига на обучение, нови стартъп компании са започнали масово събиране на данни, като оборудват хора с камери и хаптични ръкавици (които позволяват на потребителя да усеща виртуални обекти или сили чрез докосване, докато използва виртуална или добавена реалност), докато извършват домакински дейности у дома, разказва Кристиан Роксет, пише БТА.

„За да превърнем роботите в универсални машини, трябва да ги пуснем в реалния свят, а не само на поточни линии или в складове", смята той.