ЕК: Всички евромонети са законно платежно средство в еврозоната

Евромонетите от всички държави в еврозоната са законно платежно средство. Това припомня Представителството на Европейската комисия в България в публикация в социалната мрежа „Фейсбук", в която представя накратко монетите на страните във валутния съюз.

За разлика от евробанкнотите, които са идентични за всички държави, монетите имат обща и национална страна. Дизайнът на общите им страни е дело на Люк Люикс от Белгийския кралски монетен двор. Националната страна на евромонетите обаче е специфична за всяка държава и представя изображение, избрано от страната, която ги емитира, отбелязва ЕК, информирайки също така, че в обращение са над 150 милиарда монети и всяка от тях е законно платежно средство във всички страни, които използват единната европейска валута.

Сред любопитните факти, посочени за националната страна на отделните евромонети, е, че на германската монетата от 1 евро е изобразен орел, който е традиционен символ на германския суверенитет, ограден от звездите на Европа, а дизайнът е създаден от Хайнц и Снежана Русева-Хойер - Снежана е българка, родом от село Крушари, Добричко.

От 1 до 31 януари т.г. в България продължава период на двойно обращение, през който платежно средство са и левът, и еврото, а от началото на февруари еврото ще стане единственото законно платежно средство, припомня БТА. Гражданите могат да обменят левове в евро в клоновете на търговските банки у нас и офисите на „Български пощи" до края на 2026 година, като до средата на годината тази услуга ще се извършва без такси. Българската народна банка от своя страна предлага услугата по обмяна на левове без такси безсрочно. БНБ съобщи по-рано днес, че от обращение вече са изтеглени близо 50 процента от левовете, пише БТА.