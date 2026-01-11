На 71 г. почина Неделчо Бонев, знаково лице на "Минстрой" - 47 години работят с Николай Вълканов

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

На 71 години почина едно от знаковите лица в "Минстрой" Холдинг Неделчо Бонев, управител и член на Съвета на директорите.

47 години заедно с Николай Вълканов, зам.-председателя на Конфедерацията на работодателите в България, проектират и построяват най-големите обекти в страната.

Сред тях са тунелите "Витиня" и „Траянови врата", ПАВЕЦ „Чаира, както и възстановяването и модернизацията на ключови рудници и предприятия– „Асарел", „Челопеч" и обектите в Родопите - „Горубсо – Златоград" и „Горубсо – Мадан"

След 2004 г. заедно с Неделчо Бонев започна нов етап в развитието на "Минстрой", където обемът на инвестиции в проекти надхвърля 2 милиарда лева, насочени към българската индустрия и икономика.

Вълканов и Бонев реализират мащабни инвестиции в туризма и строителството – комплекси в Слънчев бряг и Варна, хотел „Боровец Хилс" и над 500 жилищни апартамента, както и хотел „Орфей" - над 1 500 000 квадратни метра.

Паралелно с това Неделчо Бонев възражда рудодобива в Родопите чрез проектите „Горубсо – Златоград" и „Горубсо – Мадан", изгражда ,,Цанков камък'' както и минни обекти в Македония.

Сред последните реализирани проекти са "NV Tower"– една от архитектурните емблеми на София, и NV Residence, в процес на реализация, а в района на Златоград, започва и изграждане на първата геотермална електроцентрала в България с капацитет 20 мегавата.

От "24 часа" - съболезнования към семейството на Неделчо Бонев и нашите партньори в "Минстрой" Холдинг.