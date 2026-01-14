Нов китайски седан, произвеждан в Австрия, е готов за европейския пазар

Изложението в Брюксел е домакин на европейската премиера на новия Xpeng P7+, флагманът на китайския производител. Моделът, който се произвежда в австрийския Грац, е готов за европейския пазар.

Това е седан задвижван изключително от електрически двигатели, който по отношение на размера е конкурент на модели като Audi A6 e-tron, Mercedes EQS и Tesla Model S.

Xpeng P7+ с дължина от 5,07 метра. Стълът му е като за фастбек с едва видима задна част, като опашката е хоризонтално разделена на две нива, където горното ниво е снабдено със спойлер за повишаване на аеродинамичната ефективност (коефициентът е само 0,21).

Базиран на 800-волтова платформа, Xpeng P7+ се предлага в три различни конфигурации : Standard, Long Range и Performance. Първите две имат задно задвижване, докато третата има два двигателя (по един на ос).

Всички модели имат LFP батерия: 61,7 kWh за стандартния модел и 74,9 kWh за моделите Long Range и Performance. Модификациите Xpeng P7+ Standard и Long Range се задвижват от заден двигател с мощност 245 к.с. с пробег съответно 455 и 530 км, докато моделът Performance може да се похвали с 503 к.с. и обещава пробег от 500 км, с време за ускорение от 0 до 100 км/ч за 5,1 секунди.

Зареждането също е бързо. Във версиите с най-мощните батерии, китайският седан достига максимална мощност от 446 kW, благодарение на което са необходими само 12 минути, за да се увеличи капацитетът на батерията от 10 на 80%.

Перлата в короната на Xpeng обаче е технологията с изкуствен интелект, управляваща 12 камери, оградени от 11 радара, които контролират всички различни системи за асистирано шофиране (готови да станат автономни, където законът го позволява). Адаптивен круиз контрол, активен асистент за поддържане на лентата, автономно паркиране: пакетът включва практически всичко.

Произведен в завода на Magna Steyr в Грац, Xpeng P7+ ще пристигне в Европа през април с начална цена 44 500 евро. На практика същото като Tesla Model 3, но с много по-големи размери.