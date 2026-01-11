Шефката на УС на Асоциацията на банките: Човек дойде с 3 бидона монети за обмяна - трябваше 2 дни клонът да брои

Народът вече е сменил 10 тира стотинки и метални левове

Категорично искам да заявя, че в банките няма такси за обмяна на лева в евро. Там, където е имало някаква грешка, тя е била поправена или ще бъде. Апелирам гражданите да се обръщат към нас, ние взимаме всички видове мерки.

Това заяви Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България. И увери, че независимо дали ще дойдете с монети или с банкноти - няма ограничения при обмяната на левове в евро.

Димитрова обаче разказа, че е имало случай, в който човек е дошъл с 3 бидона монети за обмяна. Обясни, че когато това стане, клонът на банката трябва да затвори за работа поне за 2 дни, за да може да ги сортира и брои.

"Човекът беше обслужен, клонът не е затварял, намерихме друг начин", каза тя, макар да не разкри как е разрешена тази ситуация. Хората да носят сортирани монетите си за обмяна, апелира Петя Димитрова.

Тя опроверга и информацията, че за по-малки суми също се иска декларация за произход. "Имахме борд на Асоциацията и взехме единодушно решение в координация със съответните институции да се изискват декларации само за суми над 5000 евро", обясни пред bTV Димитрова.

Допълни, че тази цел е заложена в закона за мерките срещу изпиране на пари, тъй като в този период може да има много опити за пране на пари.

"Няма ограничение в броя на сумите,които ще бъдат обменяни, но за суми над 30 хил. лв., се изисква предварителна заявка от 3 работни дни", напомни председателят на УС на Асоциацията на банките в България.

"Благодарение на отдадеността и професионализма на банковите служители и това, че работиха и през почивните дни, ние видяхме над 1,2 млн. тегления и над 5,4 млн. плащания в рамките на няколко дни. Само за първите 2 работни дни - понеделник и вторник, бяха обслужени близо 240 хил. клиента в клоновете на банките, което означава, че банковата система обслужва 120 хил. човека на ден. За първите 2 работни дни на януари са извършени над 1,5 млн. тегления на банкомати на обща стойност над 300 млн. лв. Всички тези цифри никога не са били в историята нито на банковата ни система, нито изобщо на България. За първите 2 работни дни през пос устройствата са минали над 6 млн. транзакции с приблизителна стойност около 150 млн. евра", отчете Димитрова.

"През първите два работни дни банките са приели от клиентите си над 30 млн. банкноти и монети, които са над 200 млн. - това означава приблизително 150 тона, което прави между 8 и 10 тира. В обращение общо в банковия сектор, според наши изчислени, ще минат над 10 хил. тона, тъй като към края на миналата година броя на монетите в обращение е бил над 3,3 млрд.", посочи банкерката.

Последните 2 работни дни на декември банките са обработили над 1 млрд. лв, а за първите два работни дни на 2026 г. - над 1,5 млрд. лв.", отчете още тя.

Относно сигналите за временно намалени лимити за теглене от банкомати Димитрова обясни, че това е било временна организационна мярка в първите дни за по-плавно обслужване. В момента всички банки са в пълен синхрон.

За да се намали натоварването, банките ще работят всички съботи през януари, като допълнително ще бъдат отворени над 100 банкови клона. При нужда ще се обмисли работа и в неделя.

По думите на Димитрова има достатъчно наличности от евробанкноти и евроцентове, включително за бизнеса. Възможни са временни изчерпвания в отделни банкомати или клонове, но те се зареждат своевременно.

От Асоциацията на банките очакват и насърчават увеличаване на картовите и дигиталните плащания, което ще улесни както клиентите, така и търговците.

„Процесът ще се нормализира. Координацията между банките, БНБ и институциите е добра, а преминаването към еврото като цяло показа, че системата работи", смята Петя Димитрова.