Хаос със сметки за парното, ако до 100 дни няма формула за сградната инсталация

Заради решението на съда на ЕС, което отмени начина на пресмятане, парното се фактурира на прогнозно потребление от предишния сезон дори да има месечно отчитане

Обсъжда се с всяка издадена фактура топлофикациите да информират клиентите си за възможността да си изберат вариант за отчитане - процент или според формула

Новият начин за смятане за общите части трябва да е готов до края на отоплителния сезон

Всичките сметки за парно през тази зима се пресмятат на база на прогнозно потребление. Така е дори апартаментът да е с топломер, който мери реално топлинната енергия и се отчита всеки месец.

Причината - няма действаща методика, по която да се смята сега плащането за сградна инсталация. И за да няма хаос със сметките, е кристално ясно, че до края на този отоплителен сезон начинът, по който се изчислява делът на сградната инсталация, трябва да е ясен. Без него няма как да се направят изравнителните сметки.

Източници от Министерството на енергетиката заявиха, че това трябва да се случи до април. Тоест има 100 дни, в които новата формула да се приеме.

А в момента прогнозното потребление за месеца

се прави на база на отчетената топлинна енергия

от предишния сезон

Колко парно и топла вода действително е ползвал собственикът на апартамент, го изчисляват фирмите за дялово разпределение. Самите сметки в новия сезон ги прави съответната топлофикация, като се коригират данните от предишното потребление за съответния месец с температурен коефициент и с доставената топлинна енергия в сградата.

Това става ясно от отговор на Министерството на енергетиката на запитване как се изчислява сградната инсталация в започналия зимен сезон, след като съдът на ЕС отмени формулата от българската методика, която е в наредбата за топлоснабдяване.

Това потвърдиха и от “Топлофикация - София”. Сметките за декември дружеството изчислява на база реалното потребление на топлинна енергия от предходния период. И от столичната парно заявиха, че до момента, в който Министерството на енергетиката представи решение или бъде приета нова нормативна уредба, месечните фактури за топлинна енергия се изготвят в съответствие с чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за енергетиката, тоест на база прогнозен дял, който се изравнява след края на отоплителния сезон.

Решението на съда на Европейския съюз е от 25 октомври и е по повод запитване по съдебен спор между “ЕВН България Топлофикация” и физическо лице, обозначено като OZ. Потребителят отказва да плати сметка от 519 лева (около 265 евро) за потребление на топлинна енергия в периода от 1 май 2018 г. до 31 октомври 2020 г., за което компанията му начислява 78,20 лв. лихви. Мотивът на този човек да не се издължава е, че математическата формула в методиката за изчисляване на сградната инсталация противоречала на правото на съюза.

Съдът решава, че допуска национална правна уредба, според която собственикът на апартамент в сграда - етажна собственост, е длъжен да заплати разходите, които са му начислени за топлинната енергия, отдадена от всички тръбопроводи и инсталации за разпределение и доставяне на топлинна енергия в сградата, включително когато стълбищата и коридорите на сградата не са оборудвани с радиатори, в размер на част, пропорционална на отопляемия обем на своя апартамент. Прави се обаче уточнението - “доколкото правилата и параметрите, въз основа на които се изчисляват разходите, които са му начислени за индивидуалното му потребление на топлинна енергия за отоплението на апартамента му и за топлата вода за битови нужди, гарантират прозрачността и точността на отчитането на индивидуалното потребление”.

След решението на европейския съд

голямото опасение е как в отоплителния сезон ще се пресмята сградната инсталация,

преди министърът на енергетиката да одобри нов, прозрачен и точен начин за отчитане.

От министерството отговориха, че са в активна комуникация с експертната общност и продължава да се търси решение как да се определя количеството топлинна енергия за сградна инсталация, след като Съдът на ЕС отмени старата формула.

“В този процес се търси решение, което да адресира в пълен обем слабостите, изтъкнати в съдебното решение, така че нормативната уредба да осигурява правна сигурност и високо доверие както за доставчиците, така и за потребителите. Формулата може да бъде работеща, когато се базира на коректни, надеждни и проверими данни.”

Предлага се формулата за сградна инсталация да бъде променена, така че

в нея да се включат енергийните характеристики на сградите и отоплителните инсталации,

в съответствие с приетото от Съда на ЕС решение.

За да се отговори на изискването за информираност на потребителите и повече прозрачност, се обсъжда въвеждане на задължение за топлофикациите заедно с всяка издадена фактура да информират своите клиенти за възможността да си изберат вариант за отчитане на сградна инсталация - или конкретен процент, или формула. Тази възможност съществува и в момента, но повечето потребители не са запознати с нея.

Да припомним, че в Закона за енергетиката и в наредбата за топлоснабдяване са записани

пет начина за изчисляването, от които етажната собственост да избере този, който прецени, че е най-изгоден

Първите два са по методиката - изчисление по формулата, и второто е на база на изчисления на инсталираната мощност на сградната инсталация. Третият е по реално измерено количество енергия на сградната инсталация от избрано от блока лице. То се прави в присъствието на представител на топлофикацията и на етажната собственост.

Има я и опцията общото събрание на блока само да определи какъв процент да е сградната инсталация, но не може да е по-малко от 20 на сто и повече от 40%.

От ведомството на Жечо Станков поясниха още, че на работна група с широко представителство на заинтересовани страни и експертна общност ще бъде възложено

да направи детайлен анализ на съществуващата

практика,

съдебните решения по нея и най-подходящите варианти за промяна, които отчитат максимално обективно, но и по разбираем начин използваната топлоенергия за сградна инсталация. Така ще бъде въведен по-ясен механизъм - ключово условие за повишаване на доверието на потребителите.

За отоплителния сезон 2025/2026г. за клиентите, които са избрали разпределението на топлинната енергия да се извършва по реално месечно потребление, след приключване на отоплителния сезон ще се изготви обща и индивидуални изравнителни сметки, съобразно нормативните изисквания, така, както това се прави за всички останали клиенти с годишен отчет, отговарят от министерството.

Колкото и да е неудобно на домакинствата, които имат реален месечен отчет да се върнат на прогнозни сметки, то все някак за един сезон ще им се наложи да го понесат.